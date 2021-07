Unbekannte brechen in Aldi-Markt ein

Kriminalität

+ © Archivfoto: Stefanie Schreiber In der Nacht zu Mittwoch lösten Einbrecher Alarm aus, als sie die Tür des Aldi-Marktes Vogelsmühle aufbrachen. © Archivfoto: Stefanie Schreiber

Der Aldi-Markt in Vogelsmühle konnte am Mittwoch erst am Mittag um 11.45 Uhr geöffnet werden. Grund war ein Einbruch in der Nacht zu Mittwoch.

Nach Angaben der Polizei sind die Kriminellen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf das Gelände gelangt. Die Unbekannten hebelten dann die Eingangstür auf. Dabei zersplitterte die Scheibe, und es wurde lauter Alarm ausgelöst. Dennoch drangen die Täter ins Gebäude ein und griffen sich aus den Regalen mehrere Hundert Packungen an Zigaretten. Außerdem ließen sie diverse Elektroartikel mitgehen. Um kurz vor 1 Uhr wurden dann Anwohner auf den akustischen Alarm aus Richtung Supermarkt aufmerksam. Zeugen konnten noch beobachten, dass mehrere Personen zunächst in ein angrenzendes Gebüsch flohen. Von dort flüchteten die mutmaßlichen Täter weiter in Richtung Wupper. Die Zeugen verständigten zwar sofort die Polizei, die anschließend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief aber ergebnislos.

Die Polizei hofft jetzt, dass sich weitere Zeugen melden, um den Einbruch aufklären zu können. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen geben kann, möge sich telefonisch an das Kriminalkommissariat Wipperfürth, Tel.: (02261) 81 990, wenden. kam