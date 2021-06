Uelfebad: Dem Eis fehlen noch rund fünf Zentimeter

Betreten lebensgefährlich

Betreten der Eisfläche ist verboten, Loipe ist nicht mehr nutzbar.

Von Nadja Lehmann

Die Eisfläche lockt. Knackig kalt ist es ohnedies und wenn wie in den vergangenen Tagen die Sonne hervorlugt, zeigt sich der Winter von seiner schönsten Seite. Kein Wunder also, das in den sozialen Netzwerken schon mit den Füßen gescharrt wird. Genauer: mit den Kufen. Schlittschuhlaufen im Uelfebad, das wär´s, so lautete der einhellige Tenor. Rade ist schließlich, der „Eiszeit sei dank, ein Völkchen von Schlittschuhläufern geworden. Und auf Natureis lässt es sich noch mal ganz anders gleiten.

Doch Heike Ueberall schüttelt den Kopf. In der Wirtschaftsförderung ist sie die Ansprechpartnerin für Veranstaltungen und Tourismus – und damit auch die Herrin über die Eisfläche im Uelfebad. Sowie über die Loipe in Önkfeld.

ir können die Eisfläche nicht freigeben“, sagt sie. Der Betriebshof sei am Montagmorgen zur Probebohrung ausgerückt. Ergebnis: „An der dünnsten Stelle war das Eis sieben Zentimeter dick.“ Gefordert aber sind zehn bis zwölf Zentimeter. 2012 hatte es letztmals geklappt.

Wettertendenz: Es wird zum Februar wärmer

Ob es 2017 noch etwas wird mit dem Schlittschuhvergnügen? „Ich fürchte, wir schrammen haarscharf dran vorbei“, bedauert Ueberall. Denn die Wettertendenz sei eindeutig: Es werde wärmer. „Zu Anfang Februar sind sechs bis acht Grad Celsius prognostiziert.“

Mithin gilt: Das Betreten der Eisfläche ist verboten. „Es herrscht bei Zuwiderhandlung Lebensgefahr“, betont Ueberall.

So gefährlich ist es auf der Önkfelder Loipe, Rades Wintervergnügen Nummer Zwei, nicht. Aber ihr Haltbarkeitsdatum hat sie überschritten. „Die Loipe habe ich eingemottet“, sagt Ueberall. „Sie kann seit Montag nicht mehr genutzt werden. Wir alle haben den Sonnenschein am Wochenende genießen dürfen. Dieser hat aber auch den Schnee entsprechend zum Schmelzen gebracht.“ » Standpunkt