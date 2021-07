Pkw überschlug sich - Fahrer leicht verletzt

Unfall

Ein 18-jähriger Fahranfänger hat am Sonntag in Radevormwald die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er überschlug sich und landete auf dem Dach.

Um 18.10 Uhr befuhr der Radevormwalder aus Richtung Remlingrade (K6) kommend die Verbindungsstraße in Richtung L 414. In einer leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle, kollidierte mit der dortigen Leitplanke, überschlug sich und landete schließlich auf dem Dach. Der Fahrer konnte selbständig den Wagen verlassen. Er erlitt leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. An seinem Pkw entstand Totalschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. red