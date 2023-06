Walking Football ist in Rade ein Volltreffer

TV Herbeck freut sich über den großen Erfolg der neuen Sportart.

Radevormwald. -rue- Mal wieder neue Wege ging der TV Herbeck, als er seit dem 15. Februar Walking Football in seine Angebotspalette aufnahm. Mittlerweile hat sich eine illustre Truppe von weiblichen und männlichen Spielern zusammengefunden. Das Alter der Teilnehmer reicht nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Roger Feldermann von 13 bis 65 Jahre.

Aber was ist diese neue Sportart eigentlich? Walking Football ist für alle Männer und Frauen geeignet, die aufgrund von zum Beispiel Kniebeschwerden normalen (Hallen)-Sport (Fußball, Handball, Basketball) nicht mehr ausüben können, aber nicht auf dynamischen Ballsport in der Gemeinschaft und in der dritten Halbzeit nach der sportlichen Übung verzichten möchten. „In der Regel betrifft das die mittlere bis ältere Generation, wobei das Alter keine entscheidende Rolle spielt. Auch Jugendliche und junge Erwachsene sind willkommen“, berichtet Feldermann.

Spielregel: Es darf nicht gelaufen werden

Bei den Spielregeln ist wichtig, dass nur gegangen werden darf, also nicht gelaufen wird. Der Ball darf maximal bis zur Hüfthöhe gespielt werden. Es gibt keinen Torwart. Übermäßiger Körperkontakt soll vermieden werden.

„Gelegentlich trainieren wir auch mit Musik im Hintergrund („Schüttel deinen Speck“)“, berichtet Feldermann und lacht. Wer sich entsprechende Videos beispielsweise auf Youtube ansehe, werde recht schnell erkennen, wie hoch der Spaßfaktor ist. Gleichzeitig solle man aber nicht glauben, dass es ohne Schwitzen abgehe. „Im Gegenteil: Nach dem Training ist man froh, ein gekühltes Getränk gereicht zu bekommen“, sagt Feldermann und schmunzelt.

Das Angebot des Vereins umfasst auch Darts und Futsal

Wer jetzt Lust verspürt, etwas Neues auszuprobieren ist an einem der Trainingstage willkommen – ganz gleich, ob es sich um Mitglieder oder Nicht-Mitglieder des TV Herbeck handelt. „Einfach vorbeikommen und mitmachen tut nicht weh“, sagt Feldermann.

Und: Wie auch beim Darts, Tischtennis und Futsal sei der TV Herbeck der einzige Verein in Radevormwald, der Walking Football anbiete und habe somit ein Alleinstellungsmerkmal. Übungsleiter Roger Feldermann steht für weitere Informationen gerne bereit unter Tel. 0172 2415340.

Die Walking-Football-Gruppe trifft sich zum Training immer mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr. Trainiert wird in der Sporthalle an der Lessingstraße.

Mehr Themen aus Radevormwald.