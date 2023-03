TV Herbeck: Noch mehr Basketball für Kinder

Der TV Herbeck bietet Basketball an.

Weitere Übungsstunde im Angebot.

Anfang Februar startete im TV Herbeck ein neues Basketballangebot für Kinder unter acht Jahren (U8). „Und das sehr erfolgreich“, berichtet nun Vorsitzender Roger Feldermann. Weitere interessierte Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis acht Jahren seien donnerstags von 16 bis 17 Uhr in der Halle willkommen.

Darüber hinaus freue sich die Basketballabteilung des TV Herbeck gemeinsam mit den Basketballern des Radevormwalder TV nun eine weitere neue Übungsstunde im Kinder- und Jugendbereich einrichten zu können: „Ab kommenden Freitag, 17. März, können Jungen im Alter von elf bis dreizehn Jahren (U14) das Spiel mit dem roten Ball kennenlernen“ teilt Feldermann mit. „Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder ‚Profi‘, alle sind herzlich willkommen, um ihr Basketballtalent zu beweisen und fortzuentwickeln.“

Die neue Übungsstunde werde wöchentlich, immer freitags von 18 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle Bredderstraße stattfinden. Eine Anmeldung sei nicht notwendig. Bei Interesse heiße es einfach, Sportkleidung und -schuhe einpacken und beim Training vorbeischauen. Feldermann: „Wir freuen uns, Euch und Eure Freunde in der Halle begrüßen zu können sowie das Sportangebot in Radevormwald weiter zu stärken.“

Für den Fall, dass Fragen bestünden, könnten diese gerne direkt vor Ort an die Übungsleiter gerichtet werden. Bei allgemeinen Fragen zum Basketball in der Bergstadt könnten sich die Jungen gerne unter bartsch@tvherbeck.de an Dominik Bartsch (Abteilungsleiter Basketball des TV Herbeck) wenden. -ms-