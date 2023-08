TV Herbeck: Mehr Mitglieder, höhere Mitgliedsbeiträge

Alter Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt

Von Cristina Segovia Buendía

Radevormwald. Sport treiben beim TV Herbeck wird ab kommendem Jahr teurer. So haben es die anwesenden Mitglieder der jüngsten Jahreshauptversammlung am Montagabend mehrheitlich beschlossen. Erwachsene werden ab dem 1. Januar 2024 insgesamt 9 Euro im Monat statt wie bislang 8 Euro zahlen. Für Kinder bis 17 Jahre erhöht sich der Monatsbeitrag um 50 Cent auf 4,50 Euro. Der Familienbeitrag steigt von 16 auf 18 Euro.

Die Beitragserhöhung stellte der stellvertretende Vorsitzende Grischa Röbke, der zuständig für die Finanzen des Vereins ist, klar, habe nichts mit einer finanziellen Schieflage des TV Herbeck zu tun. Finanziell sei der Verein nach wie vor gut aufgestellt. Allerdings, so betonte es auch Vorstandschef Roger Feldermann, wolle man die Vereinskasse auch für die zukünftigen Herausforderungen solide aufstellen.

Mit der Erhöhung der Beiträge will der Verein zum einen die steigenden Kosten auffangen, zum anderen aber auch seine Übungsleiter besser bezahlen. Auch als Anreiz für die bestehenden Trainer, sich weiter fortzubilden. Denn nicht selten scheitere ein Angebot nicht an mangelndem Teilnehmerinteresse, sondern viel mehr an fehlenden Übungsleiter, stellte Feldermann fest.

Im vergangenen Jahr verzeichnete der Verein ein deutliches Mitgliederwachstum auf insgesamt 624. Vor zehn Jahren noch bestand der TV Herbeck aus etwas mehr als 400 Mitgliedern. „Wir sind wohl mit Abstand der Verein mit der größten Steigerungsrate in der Stadt“, verkündete Feldermann stolz.

Erfolgreiche Darts-Abteilung verzeichnet riesigen Zuwachs

Einen wesentlichen Anteil daran hat die junge, aber sehr erfolgreiche Darts-Abteilung des Vereins. Vor drei Jahren mit sieben Mitgliedern gestartet, steuert die Abteilung auf die 60 Mitglieder zu und hat schon jetzt etablierte Sparten wie Tischtennis und Fußball überholt. Auch zu den sportlichen Höhepunkten des Vereins im vergangenen Jahr trugen die Dartspieler bei: Der ersten Mannschaft gelang der dritte Aufstieg in Folge und spielt ab der neuen Saison in der Regionalliga.

Auch das Basketball-Team der Herren freut sich über einen überraschenden Aufstieg in die Bezirksliga. In der vergangenen Saison verpassten die Herren nur knapp den Aufstieg, landeten auf in der Endabrechnung auf Platz zwei der Tabelle. Doch weil sich die Aufsteiger letztendlich zurückzogen, konnten die Herbecker Basketballer nun aufrücken. Auch hier freut sich die Abteilung über Nachwuchs: Zwei neue Jugendmannschaften konnten für den Spielbetrieb angemeldet werden.

Der Futsal im TV Herbeck hat sich nach einem überraschenden Abgang des Übungsleiters im vergangenen Jahr wieder gefangen. Um die zuletzt sieben verbliebenen Spieler haben sich neue Akteure versammelt, so dass das Team aus derzeit 18 Aktiven besteht, darunter eine Frau. Neben der Handball-Abteilung mit derzeit 146 Mitgliedern zählt vor allem die Turn-Abteilung die meisten Sportler in ihren Reihen. 207 Kinder, Erwachsene und Senioren nutzen das vielfältige Turnangebot des TV Herbeck.

Roger Feldermann, Tanja und Grischa Röbke wurden in ihren Ämtern von der Versammlung einstimmig wiedergewählt. Leonhardt Linek steigt vom Beisitzer zum neuen Schriftführer auf. Ulf Heilmann ist neuer Pressewart.