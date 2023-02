TV Herbeck bietet Darts-Jugendakademie

Zielwasser getrunken? Bürgermeister Johannes Mans nahm auch Ende Oktober 2021 wieder an den Meisterschaften des TV Herbeck teil.

Die Mitglieder darten am 18. März um den „Bürgermeister-Mans-Pokal“.

Von Joachim Rüttgen

Radevormwald. Die Begeisterung für diese Sportart ist riesig. Vom 15. Dezember bis 3. Januar fanden zum 16. Mal im „Alexandra Palace“ in London die Weltmeisterschaften im Dart statt. Dabei schaffte es der Deutsche Gabriel Clemens bis ins Halbfinale. Auch in Radevormwald wird Dart immer beliebter. Im Juni 2022 eröffnete Sven Thiel sogar ein eigenes Fachgeschäft „Wupper Darts“ in den Wupperorten und zog Ende des Jahres im Gespräch mit unserer Redaktion ein überaus positives Fazit.

Thiel ist selbst begeisterter Dartspieler beim TV Herbeck. „Wir möchten die Sportart Darts, die derzeit in Deutschland und auch beim TV Herbeck boomt, auf ein neues Niveau heben“, kündigt der Vorsitzende des Turnvereins „Gut Heil“ Herbeck, Roger Feldermann, an.

Der Verein startet ab Freitag, 3. März, mit seiner Jugendakademie Darts. Hierbei soll das Spiel mit den Pfeilen von Grund auf erlernt werden, Herzlich willkommen im Vereinsheim unterhalb der Sporthalle Lessingstraße sind weibliche wie männliche Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren. Idealerweise verfügen die Teilnehmer über eigene (Steel-)Darts, beim ersten Training können aber auch Pfeile ausgeliehen werden. Als Übungsleiter fungieren Oliver Greve, Tel. (0174) 1959092, und Carmen Eichmann, Tel. (0151) 54159909, bei denen es auch nähere Informationen für alle Interessierten gibt. Trainingszeit ist ab 3. März jeweils freitags von 17 bis 19 Uhr.

Außerdem lädt der TV Herbeck alle Vereinsmitglieder für Samstag, 18. März, zur nächsten Vereinsmeisterschaft um den „Bürgermeister-Mans-Pokal“ im Darts ein. „Game on!“ heißt es ab 11 Uhr im Awo-Haus, Flurstraße 12. Titelverteidiger ist Yannick Joppien. Feldermann erläutert den Modus: Damit jeder Teilnehmer eine realistische Chance auf den Titel hat, wird in diesem Jahr ein Doppel-Turnier (Vor- und K.O.-Runde) gespielt.

Jedem Spieler der ersten sowie den besten Spielern der zweiten Mannschaft wird dann jeweils ein „Nicht-Vereinsspieler“ zugelost. Für Speisen und Getränke wird gesorgt. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro und wird am Spieltag in Form von Verzehrgutscheinen erstattet. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des TV Herbeck. Im Anschluss an das Endspiel gibt es noch eine „Players Party“ – Ende offen.

Anmeldungen sind möglich beim Vereinsvorsitzenden Roger Feldermann, Tel. (0172) 2415340, oder beim Abteilungsleiter Darts, Norman Mairle, Tel. (0152) 33935067