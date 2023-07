Tripp zur Attahöhle und Astenkick für jedes Alter

Radevormwald. „Vom Höhlenlabyrinth zum Himmelssturm mit Höhenrausch“ – so lautet das Motto am Dienstag, 1. August, 9 bis 19 Uhr, wenn die SPD Radevormwald zu einer Ferienaktion für Kinder und Jugendliche ins Sauerland aufbricht. Höhepunkt wird dabei der Flug mit der Doppelseilrutsche „Astenkick“ am Kahlen Asten, dem zweithöchsten Gipfel in NRW, sein.