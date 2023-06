Trio gibt ein bemerkenswertes Konzert in Dahlerauer Gemeinde

Sorgten für ein bemerkenswertes Konzert in Dahlerau: Petra Halfmann, Robert Reuter am Bass und Jan am Schlagzeug.

Musik und Poetry in einem.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Manchmal braucht es nur ein Wort, eine Melodie oder einen Gedanken, um den Verstand auf Reisen zu schicken. Genau das versuchte die Liedermacherin Petra Halfmann aus Velbert beim Publikum ihres Poetry-Konzertes im gut besuchten Haus der freien evangelischen Gemeinde Dahlerau. Ein kleines, unprätentiöses Konzert, ohne großen Schnickschnack, das nicht versuchte zu begeistern, aber zu bewegen, die Maschinerie im Kopf anzukurbeln, das verborgene Innere nach außen zu kehren.

Für die Eröffnung wählte Petra Halfmann, die mit Robert Reuter am Bass und Jan am Schlagzeug nicht nur instrumentale Begleitung mitgebracht hatte, sondern auch spannende Biografien, das Lied „The times they are a-changin‘“ von Nobelpreisträger Bob Dylan. Dass die Zeiten sich verändern, erzählte Halfmann im Anschluss, habe auch sie bei ihrer Anreise in die Wupperorte gemerkt. „Ich war früher öfters hier, habe sogar eine Zeit lang hier gewohnt.“

Ein Konzert mit selbst geschriebenen Texten

Im nächsten spirituellen Lied stellte sich Halfmann die Frage, was wir mit unserer kostbaren Zeit eigentlich machen. Schöpfen wir sie ausgiebig aus? Verbringen wir ausreichend Zeit mit den Menschen, die wir lieben, mit den Dingen, die uns tatsächlich glücklich machen oder jagen wir mal wieder irgendwelchen Idealen nach, die die Gesellschaft von uns erwartet, uns persönlich aber wenig zufriedenstellen? Fragen, die wohl jedem Erwachsenen an irgendeinem Punkt seines Lebens beschäftigt haben.

Neben musikalischen Beiträgen gestaltete Petra Halfmann ihr Poetry-Konzert auch mit selbst geschriebenen Texten, Alltagsgedanken in Reimform, mit einem mehr oder weniger erwartbarem Ausgang. Seit fünf Jahren lebe sie mit ihrem Mann in Velbert, gleich an einem Bahnhof. „Wir müssen von der Haustür nur ein paar Treppenstufen hinab und können uns dann zwischen Gleis eins und Gleis zwei entscheiden.“

Ihr Mann und sie würden sehr gerne die Bahn nutzen, „denn in der Bahn erlebt man viele unerwartete Dinge.“ Das Publikum lachte, bezog den Kommentar wohl auf unpünktliche oder immer wieder ausfallende Züge, während Halfmann selbst wohl eher die unerwarteten Begegnungen und Geistesblitze bei Fahrten meinte, die sie zum Schreiben anregen.

Eine Bahnfahrt zumindest inspirierte sie auch zum ersten selbst geschriebenen Text des Abends. „Ich hatte am Bahnhof ein Schild gesehen, auf dem stand: Ein Reisender ist jemand, der sein Leben in vollen Zügen genießt.“ Ein Satz, den Halfmann daraufhin wörtlich nahm und von überfüllten Zugwaggons schrieb, Menschen, die ihr die Sicht aus dem Fenster versperren, unkomfortable und hektische Reisende, die einen nicht sehen und genießen lassen. Eine Metapher auf das Leben.