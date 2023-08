Tolles Konzert für guten Zweck

Dr. Mojo (l., Klaus Stachuletz) und sein Mitmusiker Gerd Linnepe an der Mundharmonika.

Dr. Mojo spiele zugunsten des Hospizvereins.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Der Doktor war mal wieder im Gemeindehaus. Dr. Mojo, mit bürgerlichem Namen Klaus Stachuletz, spielte am Donnerstagabend zusammen mit Gerd Linnepe an der Blues Harp im Gemeindehaus der Martini-Gemeinde an der Uelfestraße auf Einladung von und als Benefizkonzert für den Ökumenischen Hospizverein.

Wer schon mal ein Konzert des viel herumreisenden Remscheiders mitbekommen hat, wusste, was da zu erwarten war. Auf der Akustischen dargebotener Blues, bekannte Oldies und dazwischen auch der eine oder andere Pop-Klassiker, dazu die dezent bis fordernd gespielte Blues Harp und darüber der charismatische Gesang des Doktors, der immer wieder an die Blues-Veteranen von Cannes Heat erinnerte.

Zwischen den Liedern wurde humorvoll gequatscht

Etwa 50 Besucher füllten das Gemeindehaus recht ansprechend, zudem hatte das Publikum ganz offensichtlich große Lust auf die zum allergrößten Teil bekannten Songs. Darunter waren echte Blues-Klassiker, vom ultimativen Blues-Man überhaupt, Robert Johnson, dessen „Little Queen Of Spades“ gespielt wurde. Oder auf der anderen Seite das „Hotel California“ der Eagles, das mit der sanften Mundharmonika als interessanter instrumentaler Ergänzung einen ganz besonderen Reiz entwickelte. Oder „Walking In Memphis“ als ebenfalls Beinahe-Oldie – Marc Cohns Hit stammte immerhin auch schon von 1991 –, der gekonnt Blues und Popmusik miteinander verband.

Ein Dr.-Mojo-Konzert wäre aber natürlich nur die Hälfte wert, wenn zwischen den Liedern nicht ausgiebig gequatscht würde – wobei das Reden ausschließlich der Doktor übernahm. So berichtete er etwa vor der Coming-Of-Age-Ballade von Cat Stevens, natürlich „Father & Son“, recht beredt davon, dass er als mittlerweile „3,7-facher Großvater - das vierte ist derzeit noch unterwegs“ zwar seine Enkelkinder liebe, aber durchaus auch froh sei, wenn sie wieder gingen. „Mein pädagogischer Akku ist wie der meines Handys nach vier Stunden ziemlich leer.“

Georg Kalkum, der Vorsitzende des Hospizvereins, freute sich sehr über den Zuspruch des Abends. „Dr. Mojo spielt schon seit vielen Jahren einmal im Jahr ein Benefizkonzert für uns – das hilft natürlich unserer Arbeit, denn am Ende des Abends geht der Hut rum, und die Besucher sind in der Regel sehr spendabel.“