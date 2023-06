Toilettenanlage wird deutlich teurer

Arbeiten an der Oststraße verzögern sich.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Wie wichtig und wertvoll öffentliche Toiletten sind, wird einem spätestens dann bewusst, wenn sie dringend benötigt werden und kein stilles Örtchen weit und breit zu finden ist. Zuletzt beim Heimat- und Schützenfest wurde die zentrale Toilettenanlage an der Oststraße vermisst. In der Not standen gleich mehrere Bürger Hilfe suchend vor dem verschlossenen Häuschen und schauten sich Rat suchend an.

Für das nächste Fest soll die Toilettenanlage der Oststraße wieder nutzbar sein, hieß es zuletzt in der jüngsten Ratssitzung. Öffentlich gemacht wurden dabei auch die außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2023, bei denen Arbeiten in der Oststraße besonders viele Posten einnehmen. Um insgesamt fast 23.300 Euro steigen die Kosten für Umbau und Umgestaltung der öffentlichen Toilettenanlage. Statt wie vorgesehen knapp 246.700 Euro, wird die Fertigstellung am Ende rund 270.000 Euro kosten. Grund dafür seien unvorhersehbare Arbeiten etwa an Wasser- und Heizungsrohre, Beseitigung von unvorhergesehenen Nässeschäden durch Trocknungsgeräte sowie ungeplante Erneuerung von Gas- und Wasseranschlüssen.

Weil im Zuge der Arbeiten Feuchtigkeit im Mauerwerk und in der Bodenplatte erkannt wurden, musste die Anlage nicht nur trocken gelegt werden, sondern auch zuvor nicht miteinkalkulierte Elektro- und Installationsarbeiten durchgeführt werden. Die Beseitigung der Nässeschäden mit Trocknungsgeräten sowie die anschließende Entkernung des Häuschens aufgrund der Feuchtigkeit schlägt dabei mit insgesamt 18.700 Euro besonders teuer zu Buche. Durch die Trocknungsphase habe sich zudem die gesamte Baumaßnahme verlängert. „Es wäre schön, wenn die Toilettenanlage bis zur Pflaumenkirmes wieder fertig wird“, äußerte Bernd-Eric Hoffmann (UWG). Da konnte Bürgermeister Johannes Mans das Ratsmitglied beruhigen. Bereits im kommenden Monat Juli soll die Anlage wieder in Betrieb genommen werden.