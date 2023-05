Tödlicher Unfall an der Ennepetalsperre

-s-g- Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe der Stadtgrenze von Breckerfeld und Radevormwald ums Leben gekommen. Der Mann aus Hagen hatte am Samstag gegen 16.50 Uhr auf der L 699 in einer Linkskurve in Höhe der Zufahrt zur Ennepetalsperre die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Durch den Sturz wurde der 24-Jährige lebensgefährlich verletzt.