THG: Abitur 2020 wird zur Nervensache

Wo es sonst vor Schülern wimmelt, ist das Schulzentrum an der Hermannstraße derzeit verwaist. Auch das Theodor-Heuss-Gymnasium musste schließen.

Jule Wilhelm (17) berichtet von den Vorbereitungen auf die Prüfungen in Zeiten von Corona.

Von Claudia Radzwill

Die Mitteilung kam überraschend für die Schüler. Am 13. März wurde am frühen Nachmittag von NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet verkündet, dass aufgrund der Corona-Krise alle Schulen ab sofort geschlossen werden. Für fünf Wochen, bis zum Ende der Osterferien. Für die Abiturienten des Theodor-Heuss-Gymnasiums war das nun der letzte Schultag – was diese am Morgen des 13. März noch nicht ahnten.

„Wir hatten ganz normal bis Mittag Unterricht“, erzählt Abiturientin Jule Wilhelm. „Dass dies für uns der letzte Schultag war, erfuhren wir dann erst nach Schulschluss zu Hause.“ Drei Wochen Unterricht hätten die Abiturienten noch gehabt. Die Vorabi-Klausuren liegen hinter ihnen, jetzt steht die Vorbereitung aufs Abitur an. „Mit dem Stoff sind wir durch. In den beiden letzten Wochen hätte noch Stoffwiederholung auf dem Stundenplan gestanden“, sagt Jule Wilhelm.

Jule Wilhelm bereitet sich auf die Abiturprüfungen vor.

Derzeit ist daher die Schulcloud gefragt – übrigens nicht nur beim Abi-Jahrgang. Lehrer und Schüler aller Jahrgänge des THG sind dort zurzeit vernetzt. „Die Lehrer unterstützen uns da sehr, schicken uns Material,“ erzählt Jule Wilhelm. Es gebe zwar gelegentlich Probleme bei der digitalen Übermittlung, aber man selbst vernetze sich mit Schulkameradinnen und Schulkameraden über Social-Media-Kanäle, tausche sich aus und nutze beispielsweise die Videoanrufe per WhatsApp. Man werde flexibel. Und die 17-Jährige nutzt jetzt auch schon die Zeit zum intensiveren Lernen. So wie viele ihrer Stufenkameraden und Stufenkameradinnen.

Auch zwei Abschlussfahrten mussten abgesagt werden

Die Schülerin zeigt Verständnis für die Maßnahme, die die Verbreitung des Coronavirus verlangsamen soll. „Sie ist sinnvoll, natürlich. Die Gesundheit geht vor“, betont Jule Wilhelm. „Aber für uns ist es natürlich schade.“ In der letzten Woche vor den Ferien war die obligatorische Mottowoche geplant. „Wir hatten viele coole Ideen rund ums Motto ,Abiversal’“, erzählt sie. In Anlehnung an die bekannte Filmfirma war vieles rund um bekannte Filme geplant. „Wir haben uns sehr darauf gefreut, wie auch viele Lehrer.“ Auch die Pullover zum Motto sind schon lange bestellt. Der Abi-Gag mit Spielen und Programm, den es dann traditionell zum allerletzten Schultag vor den Osterferien gibt, werde aber eventuell nach den Ferien nachgeholt. So die derzeitige Planung.

Nicht nur die Mottowoche ist abgesagt. Auch zwei Abschlussfahrten – der Sozialwissenschaftskurs hatte eine Tour nach Berlin geplant, der Geschichtskurs nach Weimar – werden nicht stattfinden. Sie sollten am 28. März starten. „Sie werden leider nie nachgeholt werden können.“ Nicht fertig geworden ist bisher auch das obligatorische Bild, mit dem jeder Abschluss-Jahrgang sich im Treppenhaus des Gymnasiums verewigt. „Wir hatten gerade damit angefangen. Der Schriftzug ist bereits als Skizze fertig. Wir möchten das Bild aber gern noch vollenden.“

Der Abi-Ball soll am 20. Juni in der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth stattfinden. „Da hoffen wir noch, dass es beim Datum bleibt.“ Bis dahin ist noch ein wenig Zeit, die Schüler wollen jetzt das Gespräch mit dem Veranstalter suchen. „Die Planungen für den Ball laufen schon seit zwei Jahren“, erzählt Jule Wilhelm.

Für die Finanzierung haben die Abiturienten unter anderem Waffeln auf dem Weihnachtsmarkt verkauft und eine Karnevalsparty in der Schule organisiert. Ihre erste Abi-Klausur steht für Jule Wilhelm am 24. April an. Sie hofft, dass das Abitur wie geplant stattfinden kann. Denn bereits am 1. August beginnt ihre Ausbildung zur Medienkauffrau.

ABITUR Generell gilt derzeit, dass alle Abiturprüfungen zu den geplanten Terminen stattfinden werden, heißt es auf der Homepage des THG.

KONTAKT Sekretariat und Schulleitung des THG sind weiterhin vormittags telefonisch zu erreichen unter Tel. (0 21 95) 92 98 90. Auch alle anderen Radevormwalder Schulen haben auf ihren Internetseiten Hinweise und Informationen für Schüler und Eltern gestellt.

