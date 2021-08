Theatervorführungen nach Wunsch

Kulturkreis

Der Programmbeirat des Kulturkreises wählte Stücke für die neue Spielzeit aus. Er folgte auch dem Publikumsvotum.

Von Claudia Radzwill

Kurz vor Weihnachten trifft sich stets der Programmbeirat des Radevormwalder Kulturkreises e. V. im Mehrzweckraum im Bürgerhaus, um über die kommende Spielzeit zu beraten. Für 2018/19 gibt es vier Favoriten. Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“, Vicki Brauns Romanadaption „Menschen im Hotel“, William Shakespeares „Was ihr wollt“ und Anton Tschechows „Der Kirschgarten“ hat der Programmbeirat im Fokus – und folgt damit auch dem Publikumsvotum.

Alle vier Stücke werden vom Rheinischen Landestheater Neuss angeboten. Unlängst waren sie vom Ensemble des Landestheaters auf einer Präsentation im Bürgerhaus mit vorgestellt worden. Nicht nur der Vorstand saß dort in den Publikumsreihen, sondern auch am Theater interessierte Bürger. Die durften per Wahlschein mit abstimmen. Ganz nach dem Motto des Kulturkreises: „Wir machen Theater von Zuschauern für Zuschauer.“ Wahlscheine wurden außerdem auf den letzten Theatervorführungen im Bürgerhaus verteilt.

„Es ist gut, wenn man ein bekanntes, modernes Stück dabei hat.“

Christiane Stein-Hausmann, Beiratsmitglied

„64 Stimmen kamen zurück“, berichtete nun Michael Teckentrup, Vorsitzender des Kulturkreises. Für ihn und seine Mitstreiter ist dies eine stolze Zahl. „Sie liegt um einiges höher als in den letzten Jahren.“

Die vier Favoritenstücke stachen bei dieser Wahl klar heraus. Insgesamt werden für die Spielzeit 2018/19 aber fünf Aufführungen vom Theater aus Neuss gezeigt. „Mama Medea“ von Tom Lanoye und „Herz der Finsternis“ von Joseph Conrad sind als fünftes Stück in der engeren Auswahl. Ein Krimi und eine weitere Komödie sollen darüber hinaus aus anderen Häusern dazu gebucht werden. Hier hat der Beirat „Den Tatortreiniger“ vom Westfälischen Landestheater oder die Krimi-Komödie „Baskerville“ vom Landesteater Detmold im Visier.

Auch „Sieben minus eins“ nach dem Kriminalroman von Arne Dahl und aufgeführt vom Westfälischen Landestheater steht auf dem Merkzettel.

„Es ist immer gut, wenn man ein bekanntes, modernes Stück dabei hat“, erläuterte Beiratsmitglied Christiane Stein-Hausmann – und führte dabei Fitzeks „Passagier 23“ aus der letzten Saison an. Ein großer Erfolg. Auch, was den freien Kartenverkauf betraf.

Als Komödie steht „Der Chinese“ mit der Burghofbühne Dinslaken auf dem Wunschzettel des Kulturkreises. Weiterhin werden eine Comedy-Show und zwei Schulstücke in die Spielzeit aufgenommen werden.

Nun müssen die Termine abgestimmt werden

Das endgültige Programm steht dann Anfang Februar richtig fest. „Nachdem wir uns heute auf Stücke geeinigt haben, muss der Vorstand nun Gespräche führen. Wir müssen die Spieltermine abstimmen und auf die Kosten achten“, erklärte Teckentrup.

Pro Stück (ausgenommen der Schulstücke) hat der Kulturkreis ein Budget von 6000 bis 7000 Euro. „Ist ein Stück teurer, muss ein anderes günstiger sein. Am Ende müssen sich die Kosten die Waage halten.“ Teckentrup ist aber zuversichtlich, dass es, wie in den Jahren zuvor, mit den jetzt ausgewählten Stücken zur Spielzeit klappen wird.

KULTURKREIS ABO Der Kulturkreis bietet ein großes Abo an - mit allen Stücken. Mit dem Wahlabo kann man aus dem Pool der angebotenen Stücke fünf frei aussuchen. KOSTEN In den letzten zwei Jahren konnte der Kulturkreis gut wirtschaften. Erstmals gibt es ein kleines finanzielles Polster – für Notfälle unentbehrlich.

Neuigkeiten brachte auch Kulturamtsleiter Jürgen Funke mit zur Beiratssitzung. Ein neuer Bühnenvorhang kommt ins Bürgerhaus – der alte entspricht nicht mehr den Brandschutzmaßnahmen.