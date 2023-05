Radevormwald: Tag der Ausbildung wird gut angenommen

Ein Blick in die Sporthalle II am Sportzentrum Hermannstraße, die sich am Samstag in eine Messehalle verwandelte.

38 Unternehmen präsentierten sich an neuem Standort – Organisatoren sind zufrieden

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Am neuen Standort präsentierte sich die Radevormwalder Ausbildungsmesse. Der kam am Samstag gut an, bei Besuchern und Messeausstellern. In der Sporthalle II am Sportzentrum Hermannstraße stellten sich zum „Tag der Ausbildung“ 38 Unternehmen mit ihrem Portfolio vor, waren für Fragen offen und gaben einen Einblick in ihre Ausbildungsberufe. Das nutzten sehr viele Jugendliche. Alleine, in Gruppen, von Erwachsenen begleitet.

„Den Messestandort hierher zu verlegen, war eine gute Entscheidung“, sagte Kirsten Hackländer, Event- und Tourismusbeauftragte im Rathaus, mit einem Blick über die Stände der Halle. Orga-Kollege Jochen Pries, Leiter des städtischen Jugendtreffs Life, berichtete, dass die Armin-Maiwald-Förderschule gleich zu Beginn auf der Messe im Klassenverband und mit Lehrern vorbeischaute.

Die Sekundarschule gab ihren Schülern und Schülerinnen für den Besuch einen Fragebogen an die Hand. „Wir können darauf vermerken, welcher Beruf uns gefällt, was wir an Informationen bekommen“, erklärte Imani, die derzeit die Stufe 9 besucht. Zusammen mit den Klassenkameradinnen Maido, Aysa, Naruedee war sie zum Tag der Ausbildung gekommen. Das groß gefächerte Angebot auf der Messe fanden die vier Schülerinnen „richtig super“.

An vielen Ständen standen nicht nur die Ausbilder, sondern auch die Firmenazubis, um die jungen Besucher und Besucherinnen über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. „Es ist leichter, jemanden in Augenhöhe – in fast gleichem Alter – anzusprechen, die Hemmschwelle ist niedriger“, sagte Katja Oelschläger, Ausbildungsleiterin der Stadtverwaltung.

+ Am Stand der Stadt informierten Azubis über Ausbildungsberufe. Über die gelungene Messe freuten sich auch die städtischen Organisatoren. © Claudia Radzwill

Zu den städtischen Azubis gehört Leon Gabriel Forster. Er ist Erzieher im Anerkennungsjahr. Neben Verwaltungsfachangestellten und Dualem Studium sucht die Verwaltung Auszubildende in den städtischen Kitas, was viele so gar nicht wissen.

Im nächsten Gang präsentierte sich die Firma Rado. „Wir bilden Verfahrensmechaniker in Fachrichtung Kautschuk aus“, erklärte Christian Schnöwitz vom Ausbildungsteam der Firma. Wie genau der Beruf aussehe, wollten die Jugendlichen von Schnöwitz wissen. Der bot Praktika an. „Da kann man in den Beruf reinschnuppern und schauen, ob es etwas ist.“

+ Philipp Jankowski vom DRK informierte übers Ehrenamt , Kollegin Melina Dratzidis über Pflegeberufe. © Claudia Radzwill

Am Stand des DRK informierte Melina Dratzidis von der Schwesternschaft des Deutschen Roten Kreuzes über Pflegeberufe, während Philipp Jankowski vom Kreisverband fürs Ehrenamt beim DRK warb.

Mit dabei war auch der Boll-Verlag, der Herausgeber des RGA. „Für 2024 werden wieder Azubis im Bereich Medienberatung und Duales Studium gesucht sowie Volontäre für die Redaktion“, sagte Julia Ziegler, die derzeit ein Duales Studium absolviert. Der Verlag gibt auch das Ausbildungsmagazin „Wat nu“ heraus – das auf der Messe schnell weg war.

Die Firma Kuhn Edelstahl gehörte zu den sechs Unternehmen, die neben der Präsenz auf der Messe auch den Firmenstandort für Besuche öffneten. Ein Shuttlebus war am Vormittag eingesetzt. Unter dem Motto „Sei du . . . bei uns“ warb Juri Breitenbicher aus der Personalabteilung für die Ausbildung im Bereich Industriekaufleute und Industriemechaniker. „Einige sind unentschlossen, einige sehr gut informiert“, berichtete er über seine Gespräche mit den Jugendlichen.

„Wir haben an die 70 Gespräche geführt, richtig gute.“

Das erste Mal war das Rader Elektronik– und Technikfachhandelsgeschäft EP Biesenbach mit dabei. „Wir haben bereits an die 70 Gespräche geführt, richtig gute“, fasste es Daniel Winter nach drei Messestunden zusammen. Danny Galling ist dort Azubi im zweiten Lehrjahr. Er findet es besonders spannend, dass er „Kunden von der Beratung über den Verkauf bis hin zur Lieferung und Montage“ begleitet. Etwas, was nur ein Fachgeschäft anbieten kann.

Hintergrund: Ausbildungsmesse Radevormwald

38 Unternehmen machten auf der Messe mit. Zwei waren kurzfristig dazugekommen: Raderplast aus Rade und Winning aus Remscheid. Das Jugendpflegeteam der Stadt war mit vor Ort und machte darauf aufmerksam, dass die Jugendräume im Bürgerhaus immer eine Anlaufstelle für Fragen rund um Bewerbung sind. Am Stand konnten Bewerbungstests trainiert werden.