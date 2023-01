Täter sprengen Briefkasten

Einsatz

Unbekannte haben am Sonntagabend an der Nordstraße einen Briefkasten gesprengt.

Er war in der Hauswand eines Mehrfamilienhauses eingebaut. Um 19.45 Uhr steckten die Täter Feuerwerkskörper hinein und sprengten ihn damit. Dadurch wurde auch die Hauswand im Inneren beschädigt. Im Ortsteil Bergerhof warfen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag einen Wackerstein in die Heckscheibe einen Chevrolet.

Der Wagen parkte an der Dehnerhofstraße vor einem Wohnhaus. Im Ortsteil Herbeck warfen Unbekannte in der gleichen Nacht einen Ziegelstein gegen die Seitenscheibe eines Wagens. Der betroffene Wagen, ein Ford, parkte an der Elberfelder Straße. Die Seitenscheibe ging zwar hier nicht zu Bruch, aber ein Teil der Plastikverkleidung der Tür brach ab. Im gleichen Tatzeitraum ist in der Innenstadt an der Straße Am Pferdefeld der linke Außenspiegel eines Kia beschädigt worden. Hinweise zu allen Fällen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter Tel. (0 22 61) 8 19 90 entgegen. -ms-