Super Stimmung beim Feuerwehrfest

Löschgruppe Önkfeld: Nach dreijähriger Pause gab es wieder einen Tanz in den Mai.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind kurze Nächte gewöhnt. Denn der Alarm klingelt die Retter mitunter auch schonmal um drei Uhr morgens aus dem Bett. Diesmal aber lag dem Schlafentzug der Löschgruppe Önkfeld kein Einsatz zugrunde, sondern – nach dreijähriger Unterbrechung – endlich wieder ein geselliges Dorffest: Von Sonntag auf Montag tanzten sich die Wehrkräfte zur Musik von „DJ-P“ und mit ihren zahlreichen Gästen in den Mai und standen bereits am Morgen danach wieder bestens aufgelegt, lachend und plaudernd auf dem Platz.

Einheitsführer Felix Buscher (28) hörte nicht auf zu strahlen, glücklich über einen gelungenen Abend und positiv gestimmt, dass auch der folgende Nachmittag ein Erfolg werden würde: „Wir sind mit dem Verlauf sehr zufrieden. Alles lief am Abend friedlich ab. Wir hatten eine exzellente Stimmung auf dem Platz.“

Eine Woche lang wurde das Fest vorbereitet

Für den Einheitsführer, der seit seinem 6. Lebensjahr der Feuerwehr angehört und seit drei Jahren die Önkfelder Truppe anführt, war es sein erstes offizielles Fest in dieser Position. „Ein wenig aufgeregt war ich schon.“ Eine Woche lang hatten die Einsatzkräfte das Festwochenende vorbereitet, ein Zelt aufgebaut, Bierwagen herangekarrt, Hüpfburg aufgebaut und die Bierzeltgarnitur aufgerichtet. „Das war schon belastend, jeden Abend nach der Arbeit nochmal herzukommen, um alles vorzubereiten, zumal wir nach der langen Zeit alle aus der Übung waren.

Aber wir waren auch sehr motiviert und wollten auch wieder gemeinsam feiern.“ Das unbeschwerte Miteinander abseits des Dienstes, sagte Buscher, habe der Einheit gefehlt. Abgebrochen sei der Kontakt zwischen den 25 aktiven Mitgliedern der rein männlichen Einheit nie, dennoch gab es auch bei ihnen durch Lockdowns und Abstand eine kurze Distanzierung. „Wir haben uns nach der langen Zeit endlich wieder eingefunden, waren alle die Online-Dienste satt, brauchten wieder den Kontakt und die Praxis im Übungsdienst“, erinnert sich der Einheitsführer. Der Zusammenhalt habe zwar nicht gelitten, doch zu einer Freiwilligen Feuerwehr gehört eben mehr als nur Dienst nach Vorschrift. Auf das gemütliche Beisammensitzen nach den Übungsdiensten mussten sie lange verzichten.

Um so größer also fiel die Freude über ihr erstes eigenes Fest aus, auf das sich nicht nur die Einsatzkräfte selbst freuten, sondern auch zahlreiche Besucher, die der Wehr übers Wochenende Gesellschaft leistete. Beim Frühschoppen am Montagmittag hatten sich schon die ersten Besucher eingefunden, stärkten sich mit Erbsensuppe und am Kuchenbuffet, ehe die Kinder- und Jugendfeuerwehr ihr Können bei einer Schauübung unter Beweis stellte. -sebu-