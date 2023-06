Student legt Cannabis-Plantage an

Droge wurde im Wohnzimmer und Keller angebaut.

Von Brigitte Neuschäfer

Radevormwald. Im Wipperfürther Gerichtssaal warteten Richter, Schöffen, Staatsanwältin und Anwalt – nur der Angeklagte fühlte sich offensichtlich nicht bemüßigt, der Ladung zur Verhandlung gegen ihn zu folgen. Der Richter ließ ihn schließlich von Polizeibeamten zu Hause abholen und vorführen. Der 28-jährige Radevormwalder hatte, wie sich herausstellte, zum Termin noch friedlich und möglicherweise auch berauscht geschlafen, was aber letzten Endes im Prozess keine Rolle spielte: „Ich könnte Ihnen auch eine Blutprobe abnehmen lassen, so, wie Sie jetzt hier erscheinen, aber darauf verzichte ich mal“, sagte der Richter. Und ergänzte: „Wenn die Polizei Sie heute nicht zu Hause angetroffen hätte, hätten Sie die Sommerferien unter Umständen hinter Gittern verbracht.“ Der Angeklagte nahm es – noch – gelassen und schweigend zur Kenntnis.

Aus seiner Sicht war das, was zur Anklage gegen ihn geführt hatte, offensichtlich nicht weiter schlimm: „Ja, ich habe Cannabis bei mir angebaut, aber das war doch nur für meinen Eigenbedarf. Gehandelt habe ich damit nie und selbst auch nur moderat konsumiert“, betonte er gleich nach Verlesung der Anklageschrift. Glaubwürdig war das aus Sicht des Gerichtes allerdings nicht, denn als Polizeibeamte im Herbst vorigen Jahres die Wohnung des 28-Jährigen durchsucht hatten, hatten sie eine regelrechte Hanf-Plantage vorgefunden, sowohl auf den knapp 40 Quadratmetern der Wohnung als auch im Keller des Wohnhauses.

Kommentar des Richters zu den Fotos, die das dokumentierten: „Sie haben quasi ein geschlossenes Gewächshaus aus Ihrer Wohnung gemacht, viel mehr als die Pflanzen war da nicht drin an Einrichtung. Für moderaten Konsum spricht das jedenfalls nicht.“

Neben den Pflanzen hatte die Polizei auch reichlich Ernte der offensichtlich erfolgreichen gärtnerischen Bemühungen des Studenten in der Wohnung nahe der Innenstadt gefunden – mit insgesamt hohem Wirkstoffgehalt, der den gesetzlichen fixierten Rahmen zum Verbrechen deutlich überstieg.

Da spielte es dann auch keine Rolle mehr, ob der Radevormwalder nun auch mit dem Cannabis gehandelt hatte. Der Anbau dieser Mengen an Pflanzen erfüllt an sich schon den Tatbestand eines Verbrechens, für das der Gesetzgeber einen Strafrahmen von einem bis 15 Jahren Freiheitsstrafe vorsieht.

Amtsrichter warnte den Angeklagten noch

Das Schöffengericht beließ es am Ende bei der Mindeststrafe von einem Jahr, ausgesetzt zur Bewährung, weil der Student nicht einschlägig vorbestraft ist. In der Urteilsbegründung unterstrich der Richter allerdings, dass der Rader wenig glaubwürdig wirkte: „Es spricht extrem viel dafür, dass Sie uns hier einen vom Pferd erzählt haben, was Ihren Eigenkonsum und den Handel betrifft, aber das Gegenteil ist Ihnen eben auch nicht zu beweisen.“ Angesichts der „hochprofessionell“ angelegten und betriebenen Plantage in der Wohnung habe das Gericht sich nur mit Bedenken entschieden, die Strafe auf drei Jahre zur Bewährung auszusetzen. Die Warnung an den Studenten: „Wenn Sie mit den Drogen nicht langsam die Kurve kriegen, sehen wir uns hier wieder – und das wird dann weniger gemütlich.“

Die Hauptsorge des Verurteilten galt weniger der Bewährungsstrafe als den Konsequenzen: „Mit der Strafe bin ich einverstanden, aber das darf nicht im Führungszeugnis erscheinen, denn ich will doch bald einen Job im sozialen Bereich antreten.“ Da hat der 28-jährige Pädagogik-Student allerdings schlechte Karten, im Führungszeugnis wird die Strafe in jedem Fall vermerkt sein – und das ist keine gute Visitenkarte für sein Berufsfeld.

Nach Beschluss des Gerichts wird der Radevormwalder einem Bewährungshelfer unterstellt. Er muss Kontakt zur Suchtberatung aufnehmen und überdies 1000 Euro an die Staatskasse zahlen.