Streit über Mandatswechsel von Ratsherr

RUA-Fraktion sieht Verstoß gegen demokratische Gepflogenheiten.

Von Stefan Gilsbach

Ist der Wechsel von Mandatsträgern zu einer anderen Fraktion eine Verzerrung des Wählerwillens ? Die Radevormwalder Unabhängige Alternative (RUA) will dieses Thema im kommenden Ältestenrat der Fraktionen ansprechen. Das kündigen der RUA-Vorsitzende Burkhard Wigge und die stellvertretende Vorsitzende Sabine Danowski an.

In einem Brief an Bürgermeister Johannes Mans und die anderen Fraktionen schreiben die RUA-Vertreter: „Immer wieder verlassen Ratsmitglieder, die ihr Mandat über die Liste der einzelnen Partei beziehungsweise Wählergemeinschaft bezogen haben, ihre Fraktion, weil sie sich mit den politischen Inhalten nicht mehr identifizieren können.“ Dies sei zunächst unbedenklich. Bedenklich sei es dagegen, wenn Ratsmitglieder, die ihr Mandat über die Reserveliste erhalten hätten, in eine andere Fraktion wechseln, so die Auffassung der RUA. „Hierdurch kommt es zu deutlichen Veränderungen der Mehrheitsverhältnisse und gegebenenfalls Ausschussbesetzungen, die nicht mehr dem geäußerten Wählerwillen entsprechen“ und damit dem Artikel 20 des Grundgesetzes widersprechen könnte, argumentieren Wigge und Danowski.

Von Problemen mit Ehrenwörtern ist die Rede

Hintergrund der Kritik ist der Wechsel des ehemaligen RUA-Fraktionsmitglieds Klaus Haselhoff zur CDU. Haselhoff war bereits im Herbst 2021 aus der Fraktion ausgetreten und hatte sein Mandat einige Zeit lang fraktionslos ausgeübt. Im Mai 2022 wurde er dann Mitglied der CDU-Fraktion.

+ Klaus Haselhoff war UWG-Mitglied, wechselte zur RUA und ist nun bei der CDU. © RUA (Archiv)

Haselhoffs Name wird in dem Schreiben der RUA zwar nicht genannt, doch kritisiert die Wählergemeinschaft, „dass das betreffende Ratsmitglied im Vorfeld sogar sein Ehrenwort gegeben hat, dieses Mandat spätestens nach der Hälfte der Wahlperiode“ zurückzugeben. Es könne nicht im Sinne der Politik und der CDU sein, „ihre Bedeutung im Rat mit moralisch kritischen Mandaten“ zu verstärken und den Willen der Wähler zu ignorieren, so die RUA-Mitglieder. Die Christdemokraten, so ein Seitenhieb der RUA, hätten „mit Ehrenwörtern in der Vergangenheit ja schon ihre Probleme gehabt“ – offenbar eine Anspielung auf die Barschel-Affäre.

Die Radevormwalder Unabhängige Alternative möchte, dass die Fraktionen im Rat sich „auf einen moralisch einwandfreien und insbesondere gegenüber dem Wähler vertretenen Umgang mit Wechsel von Ratsmitgliedern“ einigen.

Bei der CDU-Fraktion stößt das Schreiben auf Unverständnis. Sebastian Schlüter, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten, verweist darauf, dass die RUA nur existiere, weil der damalige CDU-Ratsherr Thomas Lorenz mit seinem Mandat eine eigene Fraktion gegründet habe. Der Fraktionsvorstand der CDU finde das Schreiben „inhaltlich schräg“, berichtet Schlüter. Auch die Unterscheidung von Direktmandat und einem Einzug über die Reserveliste können die Christdemokraten nicht nachvollziehen. Schlüter vermutet, dass „persönliche Verletzungen“ innerhalb der RUA-Fraktion hier eine wesentliche Rolle spielten. „Das sind Themen, die nicht in den Stadtrat gehören“, meint der CDU-Ratsherr. Die Bürger hätten kein Verständnis für solche Debatten.

Klaus Haselhoff erklärte auf Anfrage unserer Redaktion: „Wenn eine Fraktion durch inkompetentes Verhalten für Mitgliederschwund sorgt, muss sie die Konsequenzen tragen.“