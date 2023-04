Straßen werden nach Greifvögeln benannt

Im Baugebiet Karthausen tauchen bald die Namen Habicht, Bussard, Rotmilan und Co. auf.

Von Stefan Gilsbach

Als vor einigen Jahren über die Pläne für das Baugebiet Karthausen diskutiert wurde, hatten Naturschützer darauf verwiesen, dass durch die neue Siedlung der Lebensraum von Tieren beeinträchtigt würde – beispielsweise von Rotmilanen, die regelmäßig dort jagen. Sollten die Tiere tatsächlich von dort vertrieben werden, dann bleiben sie zumindest als Straßenname erhalten – das hat eine Abstimmung im jüngsten Bauausschuss über die Benennung der Straßen in Karthausen ergeben.

Die Verwaltung hatte in der Beschlussvorlage der Politik mehrere Vorschläge unterbreitet, wie die Straßen in dem neuen Baugebiet im Westen Radevormwalds benannt werden könnten. Dabei hatte man im Rathaus darauf geachtet, dass alle Namen unter einen bestimmten Dachbegriff fallen. Und so wurden den Vertretern der Fraktionen folgende Kategorien vorgeschlagen:

Sonnensystem: Die Straßen, Wege oder Plätze sollten nach der Sonne und ihren Planeten benannt werden: Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn etc.

Bergische Pflanzen: Hier waren als Namensgeber Gewächse wie Glockenblumen, Goldhafer, Hahnenfuß, Johanniskraut, Zittergras, Dotterblumen, Bärenklau und so fort vorgesehen.

Greifvögel: Habicht, Mäusebussard, Rot- und Schwarzmilan, Seeadler etc.

Märchenfiguren: Dornröschen, Schneewittchen, Rapunzel, Rotkäppchen, Elfen, Feen etc.

Verschiedene Tiere: Rotkehlchen, Eichhörnchen, Amseln, Spatzen etc.

Wie die Stadt in ihrer Beschlussvorlage mitteilte, werden für den ersten Bauabschnitt vier bis acht Straßennamen benötigt. Aus diesem Grund sei es schwierig, auf örtliche Flurbezeichnungen wie „Auf dem Kämpchen“ zurückzugreifen, wie es häufiger geschieht, wenn Straßenbezeichnungen gesucht werden.

Benennung von Straßen kann für Diskussionsstoff sorgen

Bei der Diskussion über die zu wählende Namenskategorie sprachen sich die Vertreter der CDU-Fraktion für die Greifvögel aus, aber auch die Märchennamen habe man in die engere Wahl genommen. „Wichtig ist, dass die Namen der Straßen nicht zu lang werden“, erklärte Christdemokrat Dietmar Busch. Die SPD-Fraktion favorisierte ebenfalls die Greifvögelnamen.

Für die Fraktion von Bündnis 90/Grüne erklärte Bernd Bornewasser, was man nicht wolle, sei die Benennung der Straßen nach Blumennamen, das sei unpassend, denn durch das Baugebiet werde eine große Fläche an Grünland versiegelt. Seine Fraktion könnte sich dagegen mit den Kategorien Planeten und Märchenfiguren anfreunden, erklärte Bornewasser. Monika Zierden merkte für die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) an, ihre Fraktion hätte es eigentlich passend gefunden, verdiente Radevormwalder Bürger mit einem Straßennamen in der neuen Siedlung zu ehren. Die FDP sprach sich für die Namen aus dem Sonnensystem aus, auch die Radevormwalder Unabhängige Alternative (RUA) sympathisierte mit dem Dachthema Astronomie. Die AfD zeigte sich offen für die Kategorien der Vögel und der Planeten.

Bei der Abstimmung gab es am Ende eine Mehrheit für die Greifvögel – allerdings merkte Fraktionsmitglied Hans Peter Fischer für die CDU noch an, es wäre schön, wenn man den Seeadler durch einen Fischreiher ersetzen könnte, denn der sei in Radevormwald heimisch. Dass die Benennung von Straßen für Diskussionsstoff sorgen kann, war in den vergangenen Monaten in der Radevormwalder Politik mehrmals zu erleben. Diskutiert wurde beispielsweise, dass bei jenen Straßen, die nach Personen benannt wurden, fast nur Männer als Namensgeber gewählt wurden – nur in zwei Fällen wurden Frauen geehrt, nämlich die polnisch-französische Wissenschaftlerin Marie Curie und die Luftschifferin Käthe Paulus.

Immerhin dürften mit der jüngsten Entscheidung im Bauausschuss, die Straßen nicht nach Personen zu benennen, auch spätere Debatten vermieden werden, wie sie aktuell über die Straßennamen im Sportlerviertel der Nordstadt geführt werden. Dabei haben Kritiker vor allem die Ritter-von-Halt- und die Carl-Diem-Straße im Visier – beide Sportler waren während des „Dritten Reiches“ als Sportfunktionäre im Dienst der Nazi-Regierung aktiv.

Zeitplan

Laut Stadtverwaltung werden die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet Karthausen im Frühjahr 2023 beginnen. Es lägen auch schon Bauanträge für Privatgrundstücke vor, heißt es in der Beschlussvorlage für den Bauausschuss: „Je nach Bauvorschrift der Erschließung kann auch noch in diesem Jahr mit dem Bau der ersten Häuser begonnen werden“, so die Stadt. Daher sollte mit der Benennung der Straßen auch nicht mehr gewartet werden.