FDP stellt die inhaltlichen Weichen für die Wahlen

Liberale

+ © Jürgen wustmann Neujahrsempfang der FDP: Jörg von Polheim, Reinold Müller, Annette Pizzato, Jörg Kloppenburg, Rafael Krauskopf (v.l.). © Jürgen wustmann

Neujahrsempfang der Liberalen in Rade.

Zuerst kommt das Dreikönigstreffen in Stuttgart, dann folgt der Neujahrsempfang in Radevormwald. So ist das bei den Liberalen. Der FDP-Ortsverband lud jetzt seine Mitglieder ein: In lockerer Runde wurden die anstehenden Wahlen und die zukünftige Entwicklung der FDP diskutiert. Der Ortsverbandsvorsitzende Rafael Krauskopf begrüßte Gäste – wie der Kandidat zur Landtagswahl am 14. Mai, Jörg von Polheim aus Hückeswagen, der Kreisvorsitzende und Bundestagskandidat Jörg Kloppenburg und der Vorsitzende der Kreistagsfraktion, Reinold Müller. Die Kandidaten wiesen auf die Besonderheit der bevorstehenden Landtags- und Bundestagswahl für die FDP hin. „In NRW wird sich zeigen, wohin die Reise im Bund geht“: Darin war man sich einig. NRW, als bevölkerungsreichstes Land, sei der Maßstab der kommenden Wahlen.

„Die FDP setzt sich für den Erhalt liberal-demokratischer Grundlagen unserer auf rechtsstaatlicher Basis gegründeten Gesellschaftsform ein“, sagt Sprecher Jürgen Wustmann. Dies werde die kommenden Wahlkämpfe bestimmen und langfristig die gesellschaftlichen Grundlagen weiter verfestigen. nal