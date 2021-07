Stefan Oppitz übernimmt A-M-T-Vorsitz

Erfolgsgeschichte

+ © Jürgen Moll Thomas Lorenz (l.) und sein Nachfolger als Vorsitzender im Unternehmensvorstand, Stefan Oppitz. © Jürgen Moll

Im Januar gibt Thomas Lorenz den Chefposten ab. Er blickt auf eine Erfolgsgeschichte zurück. Und feiert mit Freunden und Geschäftspartnern.

Von Flora Treiber

Es steht eine Staffelübergabe an der Spitze der A-M-T Management Performance AG in der Südstraße in Radevormwald an. Thomas Lorenz, der das Unternehmen vor 30 Jahren in Wuppertal gegründet hat, wird seinen Vorsitz in dem Unternehmensvorstand im Januar an seinen langjährigen Geschäftspartner Stefan Oppitz übergeben. Der arbeitet seit 25 Jahren an der Seite von Thomas Lorenz. Seit Jahrzehnten führen sie das Unternehmen gemeinsam, jetzt will sich Thomas Lorenz aus der offiziellen Führung zurückziehen.

„Ich werde weiterhin Seminare geben und mitarbeiten, aber eben nicht mehr als Chef. Um die Führung sollen sich jetzt andere kümmern“, sagt der 64-Jährige, der diesen Schritt lange im Voraus geplant hat.

Thomas Lorenz hat vor 40 Jahren sein Studium der Wirtschaftswissenschaften beendet und seine berufliche Laufbahn als Geschäftsführer einer katholischen Weiterbildungsakademie begonnen. Er selber stuft den Beginn seiner Laufbahn allerdings noch früher ein. „Als ich mit zehn Jahren Messdiener geworden bin, habe ich im Grunde schon das gemacht, worauf sich mein Beruf begründet hat. Ich habe schon damals Gruppen geleitet, geschult und kommuniziert“, sagt er.

Vor 25 Jahren zog er mit seinem Büro nach Radevormwald. Zunächst arbeitete er von der Straße „In der Heimeke“ (Keilbeck) aus, dann von der Südstraße 7, als die ursprünglichen Räumlichkeiten zu klein wurden. Das alte, typisch bergische Haus in der Radevormwalder Innenstadt hat er aufwendig umbauen lassen, um von hier aus mit seinem Team zu arbeiten und auch vor Ort Seminare geben zu können.

Für A-M-T hat er Konzepte der Personalentwicklung erarbeitet, die als Pioniere auf diesem Gebiet gelten. „Wir hatten immer etwas, das uns einzigartig gemacht hat. So waren wir zum Beispiel Vorreiter in Ursachenanalysen und haben immer ergebnisorientiert gearbeitet“, sagt Lorenz.

Heute gliedert sich das Portfolio des Unternehmens in die Themenbereiche Lizenzierung und Coaching-Ausbildung, Persönlichkeitsanalysen, Krisen- und Konfliktlösung, Überzeugungsstärke, Führung, Kundennähe sowie Teamkultur auf. A-M-T optimiert gesamte Unternehmen und das weltweit. „Wir arbeiten in ganz Deutschland, viel im europäischen Ausland aber auch in den USA.“

Auch Ausbildungsplätze stellt A-M-T immer wieder bereit

Obwohl das berufliche Augenmerk nicht in Radevormwald liegt, haben Thomas Lorenz und Stefan Oppitz in den vergangenen Jahrzehnten immer darauf geachtet, ein lokales Unternehmen zu sein und sich für ihren Standort zu engagieren.

„Im Jahr 2000 sponserten wir einer Klasse der GGS Wupper eine Fahrt zur Expo nach Hannover zusammen mit uns. Wir unterstützen das Blaue Kreuz bei der Beschaffung ihres ersten Fahrzeuges und stiften Trikots für verschiedene Handballvereine. Unser Logo fand man ebenso an der Bande der Eisbahn als auch im „life-ness“. Auf der örtlichen Berufsbildungsmesse oder in AGs der Realschule unterstützen wir Jugendliche auf den Weg ins Berufsleben“, sagt Thomas Lorenz über sein gesellschaftliches Engagement.

Ausbildungsplätze stellte A-M-T auch immer wieder bereit. Mittlerweile zählt das direkte Team zehn Köpfe. Das Netzwerk des Unternehmens ist weitreichend. „Wir arbeiten mit vielen Trainern und Coaches zusammen, die wir selber ausgebildet haben. Unser Netzwerk ist unser Kapital und ein wesentlicher Teil unserer Entwicklungsgeschichte“, sagt Lorenz.

Den Veränderungen in dem eigenen Unternehmen sehen er und Stefan Oppitz gelassen entgegen. „Wir kümmern uns darum, dass in anderen Unternehmen Führungswechsel reibungslos ablaufen. Dementsprechend gut wird es bei uns gelingen“, sagt Oppitz. Dieses Jahr feiert das Unternehmen groß das 30-jährige Bestehen von A-M-T AG.