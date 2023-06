Staub, Benzin und waghalsige Rennen in Hahnenberg

Rasant ging es zu am Rennwochenende der MSF Kräwinklerbrücke am Hahnenberg.

Auf der Motocross-Anlage in Radevormwald ging es hoch her.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Ein kurzes Aufheulen der Motoren und schon schießt der erste Fahrer meterhoch hinter einem Erdhügel empor in die Luft. Er landet weich auf der Strecke, gibt Gas und fährt flott weiter. Hinter ihm fliegen schon seine Verfolger im Pulk über das Hindernis und beschleunigen ebenfalls, um den Abstand zu verringern. Die Luft füllt sich mit aufwirbelndem Staub und Benzin.

Wem bei diesem Anblick vor lauter Erstaunen über die halsbrecherischen Fahrmanöver die Kinnlade herunterfällt und wer dazu noch vergisst, den Mund wieder zu schließen, kaut im nächsten Moment auf Sandkörnern herum. Für Familienangehörige das kleinste Übel. „Ich kann da eigentlich gar nicht richtig hingucken“, sagt eine Mutter am Streckenrand, geschützt durch einen Bauzaun. Kurz vor dem nächsten Start schaut auch ein Vater nervös auf seine Smartwatch. „Mein Sohn ist gleich dran, und ich habe schon jetzt den Puls auf 180.“

Auf der Motocross-Anlage der Motorsportfreunde Kräwinklerbrücke ging es beim MX-Cup des ADAC Nordrhein hoch her. Hier traten mehr als 250 Fahrer aus der Region gegeneinander an. Nach einem ausgiebigen Training startete die Jugend mit ihren Rennen. Das Starterfeld besteht aus Kindern, nicht älter als 15 Jahre, die kleine, wendige Motocrossmaschinen mit einem Hubraum von 50, 65 oder 85 Kubikzentimetern fahren. In ihrer Montur aus Schutzkleidung und Helm ist ihr Alter nicht zu erkennen. Ihre Leistung lässt sie für den Laien zudem deutlich älter wirken. Sie wirken wie erwachsene Profis. Die motorisierten Zweiräder bringen eine Leistung zwischen 15 und 30 PS. Am Straßenverkehr dürfen sie damit nicht teilnehmen, auf einer abgesperrten Motocross-Strecke schon.

Die Kinder, die beim MX-Cup mitfahren, einem renommierten Wettkampfrennen des ADAC Nordrhein, sind keine blutigen Anfänger. Offensichtlich kennen sie ihre Maschinen gut, beherrschen sie und wissen, was sie ihnen in welchem Streckenabschnitt zumuten können. Diese Kids sind trainiert. Ungefährlich ist der Sport trotzdem nicht. Risiko und Verantwortung fahren immer mit. „Im nächsten Leben lasse ich meine Kinder Halma spielen“, sagt die Mutter und lacht, um ihre Aufregung zu überspielen.

Der Nervenkitzel, die jaulenden Maschinen und dieser einzigartige Geruch aus Benzin, heißem Metall und Staub machen den Sport so einzigartig, so dass die Sportler auch weitere Anreisen in Kauf nehmen. Neben der Motocrossstrecke ist ein Campinglager entstanden. „Unser Wohnzimmer an diesem Wochenende“, sagt Marvin Oberlies. Der 27-jährige Solinger fährt seit seinem vierten Lebensjahr leidenschaftlich Motocross bei den Motorsportfreunden Kräwinklerbrücke und führt seit einigen Jahren den Verein an. Einmal die Woche, samstags zwischen 14 und 18 Uhr (in der dunklen Jahreszeit von 13 bis 17 Uhr), dürfen Vereinsmitglieder auf dem vom ADAC gepachtetem Gelände trainieren. Einmal im Jahr richten die MSF Kräwinklerbrücke den großen MX-Cup des ADAC Nordrhein aus. Ein in der Szene begehrtes Event. Radevormwald hat sich einen Namen erarbeitet, so dass Sportler aus dem gesamten Bundesgebiet sowie den Benelux-Ländern anreisen.

Ein solches Event verlange dem Verein viel Kraft ab und sei kostspielig. An solch einem Wettkampfwochenende seien 200 Menschen im Einsatz. Der Verein habe nur 100 Mitglieder, berichtet Oberlies. Die ganze Familie packe mit an. Kostspielig sei es, weil die Strecke mit schweren Geräten, Baggern und Treckern hergerichtet werden muss. Trotzdem halten die Motorsportfreunde an dem Ereignis fest – auch in der Hoffnung, neue Mitglieder zu generieren. Denn der Verein, der sich 1960 gründete, kämpft um Nachwuchs. Der Motorsport habe es besonders schwer. Das Training in Hahnenberg ist beschränkt. Und wer auf Leistung fahren will, muss viel reisen. Wer aber sieht, wie sich die Fahrer nach dem Rennen nassgeschwitzt und freudestrahlend den Helm vom Kopf ziehen, kann verstehen, warum sich jede Strapaze lohnt.

Platzierungen

Unter den 250 Teilnehmern waren 15 Mitglieder der Motorsportfreunde Kräwinklerbrücke am Start. Die derzeit Erfolgreichsten schnitten bei ihrem Heimspiel ordentlich ab: Fynn Kock (Mix 2) belegte Platz sieben, Louis Leise (85 ccm) holte sich Platz sechs. Max Kirchoff (LK2) und Tim Zeyen (LK1) wurden Dritte. Jan Riepegerste von den Veteranen, der Altersklasse 55 plus, wurde toller Zweiter.

