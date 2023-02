Start mit Aktionstag in die neue Saison

Im Wülfingmuseum sind 2023 zahlreiche Sonderveranstaltung geplant.

Die Energiekrise sorgt dafür, dass intensiv über alternative Möglichkeiten der Energiegewinnung diskutiert wird. Das Wülfing-Museum startet mit einem Aktionstag unter dem Motto „Energie aus Dampf und Wasser“ ins neue Jahr und lädt für Sonntag, 19. Februar, von 11 bis 17 Uhr nach Dahlerau ein.

Es geht um die Energieversorgung einer Fabrik durch Wasser- und Dampfkraft über Transmission. Denn Wülfing erzeugte als erste Firma elektrischen Strom für den Landkreis Lennep. „Erleben Sie die größte Dampfmaschine des Bergischen Landes in Aktion“, heißt es in der Ankündigung.

Weitere Aktionstage zu diesem Thema sind terminiert am 28. Mai, 16. Juli und 12. November. Um Mode aus dem Tal der Wupper geht es am 16. April, 20. August und 22. Oktober unter dem Motto „Fäden kreuz und quer“ Die Besucher erleben den Weg vom Papier zur Webkette. Wie entstehen Modetrends? Welches Garn macht einen besseren Griff? Vom Stoffmusterentwurf bis zur Tuchherstellung erleben die Museumsbesucher den beeindruckenden Prozess auf historischen Webmaschinen.

Und schließlich geht es auch in diesem Jahr wieder um Zerreißproben im Museum – und zwar am 26. März, 18. Juni und 24. September unter dem Motto „Schafe, Baumwolle & Co“. Denn schon Wülfing wusste, dass Qualität der beste Verkäufer ist. An den Aktionstagen erfahren die Besucher, ob Wolle wasserdicht ist und woran man sie erkennt. Von Alpaka bis Zellulose – vermittelt wird so einiges über tierische, pflanzliche und synthetische Fasern. „Werden Sie zum Textilkenner und erleben Sie die Qualitätssicherung bei Wülfing. Und erfahren Sie, wie viel ein Faden wiegt, der bis zum Mond reicht?“, heißt es in der Ankündigung.

Zu allen Themen finden an den Aktionstagen um 11.30, 13.30 und 15.30 Uhr Führungen statt. Bitte des Museums: Besucher sollten sich vorher im Schaukasten am Museum oder im Internet erkundigen, ob eine Verschärfung der Corona-Situation den Normalbetrieb verhindert. wuelfing-museum.de

