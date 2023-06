Stadtmitarbeiter erleben viel Aggressivität

Nach einem tätlichen Angriff gegenüber Betriebshofmitarbeitern zieht Bürgermeister Johannes Mans die Reißleine.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Polizei und Rettungskräfte klagen schon seit längerem darüber, dass sie es bei ihren Einsätzen und Kontrollen immer häufiger mit respektlosem und aggressivem Verhalten zu tun haben, sie gar an ihrer Arbeit behindert werden. Nun haben es auch die städtischen Mitarbeiter des Betriebshofs in Radevormwald öffentlich gemacht. Es sei ein Punkt erreicht, der nicht mehr zu tolerieren sei, sind sich Betriebshofleiter Christian Esplör und Bürgermeister Johannes Mans einig. Letzterer nutzte die jüngste Ausschusssitzung für Kultur, Tourismus und Verkehr, um auf das Problem aufmerksam zu machen und einen deutlichen Appell an die Öffentlichkeit zu richten: „Es gab Fälle, bei denen Autofahrer Absperrungen umfahren oder Warnbaken eigenständig weggeräumt haben. Dieses Verhalten gefährdet unsere Mitarbeiter und andere Verkehrsteilnehmer und ist inakzeptabel“, sagte Mans.

Was war geschehen? „Es handelt sich um einen akuten Vorfall beim letzten großen Fest in der Stadt“, erklärt Betriebshofleiter Christian Esplör gegenüber unserer Redaktion. „Wir sperren vorher die Straßen ab, nehmen Verkehrsschilder ab, um Behelfsschilder für das Festwochenende aufzustellen.“ In der Regel bemühen sich die Mitarbeiter des Betriebshofs, die Sperrung am Tag nach den Festtagen bis 13 Uhr aufzuheben. „Wir fangen schon früh mit den Aufräumarbeiten an und sind mit voller Manpower dabei, sehen zu, dass wir die Sperrungen auch schon früher aufheben können“, sagt der Betriebshofleiter. Doch die Sperrung sei wichtig, für die Sicherheit und damit die Arbeiten ohne Hindernisse schneller erledigt werden können. Bis dahin bekommen die Schausteller beispielsweise Zeit, ihre Geschäfte abzubauen, während die Betriebshofmitarbeiter die Straßen reinigen und die reguläre Straßenbeschilderung wieder herrichtet.

„Leider nimmt bei immer mehr Leuten die Akzeptanz für die Straßensperrungen nach, so dass es immer häufiger zu brenzligen Situationen mit Fast-Unfällen kommt“, berichtet Esplör. Verkehrsteilnehmer, die sich den Anordnungen widersetzen, Straßensperren eigenhändig öffnen, um hindurchzufahren, während die Mitarbeiter versuchen, ihrer Arbeit nachzugehen. Autofahrer, die zu nah an die Kehrmaschinen fahren, Mitarbeiter anhupen und beschimpfen.

„Solche Zwischenfälle sind einfach nicht mehr zu tolerieren.“

Das Fass zum Überlaufen brachte ein Verkehrsteilnehmer, der nicht nur die Absperrung ignorierte, sondern sich nach Aufforderung eines Betriebshofmitarbeiters, umzudrehen und die Straßensperrung zu beachten, sich mit dem Fahrzeug auf den städtischen Bediensteten stürzte. „Er ist mit dem Auto um den Kollegen herumgefahren, hat ihn beschimpft und hat ihn auf den Bürgersteig verfolgt“, berichtet Esplör. „Das ist nicht nur gefährlich, sondern an Respektlosigkeit nicht mehr zu übertreffen. Deshalb habe ich Polizei und Ordnungsamt informiert und bei Stadt und Verwaltung Alarm geschlagen.“

Glücklicherweise hatte sich der betroffene Kollege Auto und Kennzeichen merken können, so dass im Nachgang auch eine Anzeige geschaltet wurde. Doch das allein könne nicht die Lösung für ein allgemeines Problem sein, das sich offensichtlich immer weiter ausbreitet. „Auch ich wurde mal während des Winterdienstes von Autofahrern angefeindet. Man bekommt mit der Zeit ein dickes Fell“, sagt der Betriebshofleiter. Mittlerweile bemerke er aber, dass der Respekt immer weiter abnehme und die Hemmschwelle geringer werde. „Solche Zwischenfälle sind einfach nicht mehr zu tolerieren, nur weil meine Kollegen ihren Job machen.“

Glücklicherweise, sagt Esplör, gebe es auch viele Bürger, die mit Lob und Verständnis auf die Arbeit des Betriebshofs in Radevormwald reagieren. Trotzdem sei das Ausmaß der anderen Extreme beunruhigend und müsse gestoppt werden. „Wir sind im Gespräch mit Ordnungsamt und Polizei und werden wohl künftig Unterstützung bekommen. Wie das genau aussehen wird, besprechen wir gerade.“

Besser allerdings wäre es, wenn sich alle etwas mehr am Riemen reißen würden, findet der Betriebshofleiter: „Wer so wenig Frusttoleranz zeigt, sollte sich vielleicht grundsätzlich fragen, ob er hinterm Steuer sitzen sollte.“

Statistik

Dass die Gesellschaft aggressiver wird, lässt sich auch in der jüngsten polizeilichen Kriminalstatistik von 2022 ablesen. Hier ist die Anzahl an Gewaltkriminalität 2022 im Vergleich zum Vorjahr in ganz Deutschland um 20 Prozent gestiegen. Einen besonders hohen Anstieg verzeichneten Vergewaltigungen mit 20,1 Prozent mehr Fällen, Raubdelikte (26,8 Prozent) sowie gefährliche und schwere Körperverletzung (18,2 Prozent).