Stadt wird zum Stromproduzenten

Die Landesförderung ist da. Ab 2024 soll es die Stromproduktion losgehen.

Radevormwald.-s-g- Es ist das Ziel der Stadt Radevormwald, die nationalen Klimaschutzziele bis 2045 zu erreichen, weshalb bis zum Sommer kommenden Jahres die ersten eigenen Photovoltaikanlagen in Betrieb gehen sollen. Geplant ist eine 99 Kilowatt-Peak (kWp)-Anlage auf dem Dach der Sekundarschule und die Installation einer 22-kWp-Anlage auf dem Dach des Rathauses.

Nach der statischen Untersuchung der Gebäude konnten zwei Förderanträge beim Land gestellt werden, die federführend durch den städtischen Klimaschutzmanager Niklas Lajewski betreut wurden. Über das Programm „Photovoltaik-Dachanlagen mit/ohne Batteriespeicher auf kommunalen Gebäuden“ sind nun Förderbescheide bei der Stadt Radevormwald eingegangen. Die Förderquote liegt bei 90 Prozent. „Wir freuen uns über die Förderbescheide, die für uns einen großen Erfolg darstellen und den Start in die Eigenstromerzeugung“, sagt Bürgermeister Johannes Mans. Die Stadt rechnet auf Grundlage der Förderbescheide mit einem Zuschuss von mehr als 250.000 Euro. Perspektivisch sollen mehr als 90 Prozent des prognostizierten Stroms im Jahresschnitt selbst verbraucht werden. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes der städtischen Gebäude geleistet.

Einige Dächer können keine Photovoltaikanlage tragen

„Die Verwaltung erwartet mit den beiden Anlagen einen Jahresertrag von über 100.000 kWh. Das entspricht bei einem Vier-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von rund 4000 kWh in etwa 25 Einfamilienhäusern. Da die Gebäude in der Hermannstraße einen Hauptzähler haben, können das Gymnasium und die Turnhallen mitversorgt werden“, teilt der Klimaschutzmanager mit.

Trotz der teilweise großen Dachflächen, wie an der Hermannstraße, können viele Dächer aufgrund der statischen Lastreserve nicht mit Photovoltaikanlagen belegt werden.

Diese Planungen laufen außerdem

Gleichzeitig laufen die Planungen, alle städtischen Neubauten grundsätzlich mit einer Photovoltaikanlage oder einer Dachbegrünung auszustatten.

Die Verwaltung bietet auch Bürgern, die ihre eigenen Energiekosten durch eine Steckersolaranlage reduzieren möchten, in diesem Jahr noch die Unterstützung durch Fördermittel an. Mit solchen kleinen Kraftwerken, etwa für den Balkon, können nicht nur Grundstückseigentümer, sondern auch Mieter in der Bergstadt die Sonnenenergie effizient nutzen.

Ansprechpartner bei der Stadt zum Thema Solarenergie und verwandten Themen ist Klimaschutzmanager Niklas Lajewski, Tel. 02195-606432, oder per E-Mail niklas.lajewski@radevormwald.de.