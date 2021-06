Die Stadt will zügig schnelles Internet

Breitband

Breitbandkataster wird mit 50.000 Euro gefördert. Es dokumentiert Lücken in der Versorgung.

Von Nadja Lehmann

Schnell, schneller, am schnellsten: Das ist die Wunschvorstellung eines jeden Benutzers an Tablet, Laptop, Rechner. Und im Oberbergischen ist das in manchen Teilen sogar Realität. Und in Rade? Will man nun im Detail gucken, wo es klemmt. Wie beispielsweise im Gewerbegebiet Ost. Aber das wissen Rathaus und die dortigen Firmen bereits. Und Frank Nipken weiß es auch. Als Chef der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist ihm an optimaler Versorgung gelegen. Jeder Wettbewerbsvorteil zählt schließlich im Ringen um die Ansiedelung neuer Unternehmen.

Flächendeckendes Breitband aber kostet Geld. U

nd da ist Rade einen entscheidenden Schritt vorangekommen. „Wir haben dieser Tage den Förderbescheid für ein Kataster bekommen“, berichtet Nipken. Bis Ende Januar solle ausgeschrieben und vergeben werden, die Erarbeitung über den Sommer erfolgen und im September auf der Ratssitzung Thema werden: „Für uns ist das die Eintrittskarte zu einer hundertprozentigen Förderung“, sagt Nipken.

Diese Förderung soll die Breitband-Lücken schließen. „Das Kataster macht deutlich, wo die Lücken überhaupt sind“, erklärt Nipken. Die Dokumentation einer Minderversorgung ist Voraussetzung für eine weitere Förderung.

50 000 Euro gibt´s jetzt schon mal fürs Breitbandkataster. Rade ist damit auf Kreisebene Nachzügler: Alle übrigen Städte und Gemeinden haben ihren Förderbescheid bereits in der Tasche – wie Bergneustadt, das im Sommer durch die oberbergische Bundestagsabgeordnete Michaela Engelmeier (SPD) seinen Scheck erhielt. In Sachen Kataster bündelt man nämlich die Kräfte. Nipken hatte stets klargemacht, dass Rade allein wenig Chancen habe, ein Kataster zu verwirklichen: „Wir müssen mit dem Kreis zusammengehen“, hatte Nipken im vergangenen Jahr erklärt und deshalb den Kontakt mit der Kreis-Wirtschaftsförderung gesucht. Diese kommunale Zusammenarbeit war Förderbedingung. Nipken stuft sie ohnedies als vorteilhaft an: „Der Kreis kann noch mehr Fachlichkeit in die Waagschale werfen. Damit können wir uns um eine optimale Förderung bemühen.“

Es gebe ja meist ein gefühltes und ein tatsächliches Defizit, sagt Nipken, der durch das Kataster verlässliche Daten erhält: „Das wird spannend.“

„Unser Ziel ist es, jedes Haus zu versorgen. So wie mit Strom und Gas.“

Frank Nipken

Das Kataster wird durch Messungen erstellt. Diese Maßnahme wird gefördert, die weitere Pflege allerdings nicht. Das Kataster soll kein Geheimnis sein, sondern im Gegenteil öffentlich gemacht und ins Internet gestellt werden, damit es als Datenbasis dienen kann.

Gemächlich geht es in Sachen Internet in den Randlagen der Stadt zu. „Wupperorte, Herkingrade“, nennt Nipken als Beispiele. Oder Obergrunewald. Da sei man „abgeschnitten“, beschreibt Nipken. „Das Problem sind meist die letzten Meter. Die müssen sich für einen Anbieter lohnen, es sind schließlich Wirtschaftsunternehmen.“

Ganz Oberberg rückt nun Schritt für Schritt einer flächendeckenden Breitbandversorgung mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde näher. Dieses Ziel hatte der Bund vorgegeben, der das Ganze vorantreibt. Das dem entsprechende Förderprogramm läuft noch bis zum nächsten Jahr.

„Unser Ziel ist es, jedes Haus mit schnellem Internet zu versorgen. So selbstverständlich wie mit Strom und Gas“, sagt Nipken.



ÜBERSICHT Der Breitbandausbau schreitet in den Kommunen in Nordrhein-Westfalen sehr unterschiedlich voran. Ruhrgebiet und Hochsauerlandkreis liegen mit an der Spitze, während in Oberberg lediglich knapp 38 Prozent auf mehr als 50 Megabit pro Sekunde verweisen können. So dokumentiert es der Breitbandatlas.