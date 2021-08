Stadt will neue Erzieher einstellen

Kindergarten

Mehr Personal braucht der Kindergarten Wupper, der eine 3. Gruppe bekommt.

Erzieher gesucht! Wer eine dementsprechende Ausbildung durchlaufen hat, über „Berufserfahrung, Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen und Kreativität“ verfügt, ist der Stadt Radevormwald willkommen. So verheißt es die städtische Homepage, auf der gleich „verschiedene Stellen“ zu besetzen sind. Unterlagen werden bis zum 17. März entgegengenommen. Der Hintergrund: Zwei Erzieherinnen verlassen die beiden städtischen Kindergärten. Eine hatte am Dienstag ihren letzten Arbeitstag. „Die zweite ist noch bis 31. März bei uns“, sagt Schulamtsleiter Jürgen Funke. Die beiden städtischen Einrichtungen sind der Kindergarten „Sprungbrett“ an der Herderstraße und der Kindergarten „Wupper“ auf der Brede.

„Der Markt ist umkämpft“, sagt Bürgermeister Johannes Mans, auf dessen Schreibtisch die Bewerbungen schlussendlich landen werden. „Wir denken dabei bereits an die Zukunft.“ Rade nämlich wird und muss kindergartentechnisch aufrüsten. Und tut es auch bereits, mit Erfolg. Fehlten im vergangenen Jahr noch 69 Kindergartenplätze, sind es 2017 noch 40.

Die Stadt ist zweigleisig aktiv, nämlich in der Kernstadt und den Wupperorten: In die Grundschule Stadt soll ein neuer Kindergarten mit einziehen, der dann zum benachbarten evangelischen Familienzentrum Kottenstraße gehört. „Mit dem dortigen Personal haben wir erstmal nichts zu tun“, sagt Jürgen Funke. „Über Personalien und Einstellungen entscheidet der Träger.“ Anders auf der Brede: Die städtische Einrichtung wird umgebaut und erweitert. „Da brauchen wir entsprechendes Personal“, macht Johannes Mans deutlich. „Auch dafür suchen wir schon.“

Den in den Sozialen Medien grassierenden Gerüchten, dass zwischen dem Weggang von Erzieherinnen und der Einbruchsserie in den Kindergärten ein Zusammenhang besteht (also verängstigte Erzieherinnen in Scharen fliehen), erteilt Mans eine Absage. „Andeer Kommunen haben ganz ähnliche Probleme“, sagt er.

Einbrüche: Schulamtsleiter hat Kommissar eingeladen

Jürgen Funke hat indes den Stier schon bei den Hörnern genommen und zu nächster Woche Kriminalhauptkommissar Walter Steinbrech eingeladen. Der Polizist gilt als Experte in Sachen Einbruchsprävention und wird nun auch das Rader Rathaus beraten. „Wir werden uns Vorschlägen nicht verschließen“, sagt Mans. Denkbar sei eine Videoüberwachung der Kindergärten. „Denn so ein Einbruch wühlt die Kinder sehr auf“, sagt der Bürgermeister. „Das sollte man nicht unterschätzen.“ Er könne sich nur wundern über die Täter: „Dass in einem Kindergarten keine Unsummen gehortet werden, weiß ja jeder.“

Die Bewerbungen auf die Erzieherstellen sollten dem Rathaus übrigens klassisch per Post zugesandt werden, also in der bewährten Bewerbungsmappe und nicht online. Für ein kleines Rathaus sei es nicht einfach, eine IT-Abteilung vorzuhalten, sagt Mans, der sich darüber auch mit seinen Kollegen Burkhard Mast-Weisz (Remscheid) und Rainer Bleek (Wermelskirchen) ausgetauscht hat. „Da gibt es bis zu acht Leuten allein für die IT.“ Die Mitarbeiter müssten sich permanent schulen lassen, um nicht den Anschluss zu verlieren und fielen dann fürs Tagesgeschäft aus: „Das ist für uns kaum machbar“, sagt Mans. „Wir wollen die Mitarbeiter im Haus auf Ballhöhe halten, dass sie einen solchen Prozess mitverfolgen können, sonst aber vieles auslagern.“