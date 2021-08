Stadt will die Gesellschaft stärken

Demografie

In der Rader Verwaltung und Politik wird Demografie als gesellschaftspoltische Aufgabe begriffen.

Referent Dieter Dresbach lobt im Demografieausschuss Radevormwald als Vorreiter.

Von Wolfgang Scholl und Nadja Lehmann

Die Stadt hat 2012 bei der Betrachtung von Geburten, Sterbefällen, Zu- und Wegzügen ein Bevölkerungssaldo mit einem Minus von 167 Personen gehabt, 2016 ein Plus von 88 Personen. Dieter Dresbach, Demografiebeauftragter aus Wiehl, nannte diese Zahl im Demografie-Ausschuss als gute Veränderung. Er betonte, dass die Flüchtlinge bei diesen Zahlen nicht berücksichtigt sind. Seine Prognose: „Die meisten Flüchtlinge, die in Rade wohnen und hier bleiben, werden sich zur Rheinschiene oder nach Wuppertal und Remscheid verändern.“

Eine weitere Zahl: Von den 10 377 Haushalten (2012 10 867) sind 4200 Ein-Personen-Haushalte (2012 4031). In 2638 Haushalten (2012 2419) lebten Paare ohne Kinder, knapp 1000 Paare (2012 1152) lebten mit einer dritten Person zusammen, vermutlich Mutter oder Vater.

Interessant sei die Zahl der Pendler. Rade hatte zum 30. Juni einen Überhang von 450 Auspendlern (2010 782). Die angebotenen Arbeitsplätze passten demnach scheinbar nicht mit den Berufen der Auspendler zusammen.

„Andere Kommunen schieben demografische Fragen nach hinten.“

Dieter Dresbach

Angesprochen hat Dresbach auch das Thema Mobilität. „Das ist nicht auf den derzeit diskutierten Nahverkehrsplan beschränkt“, sagte er. Mobilität sei durch Geschäfte für Ältere in der Innenstadt, durch schnelles Internet, aber auch durch die gute Begeh- und Befahrbarkeit von Straßen und Wegen in der Innenstadt (auch barrierefrei) gesichert. Bernd Bornewasser (Grüne) ergänzte, dass Barrierefreiheit auch jungen Müttern helfe.

Dresbach sprach der Stadt Rade ein Lob aus. Radevormwald sei die einzige Stadt in Oberberg, die einen Demografie-Ausschuss habe und auch einen Seniorenbeirat. In anderen Kommunen würden die mit dem Alterungsprozess der Gesellschaft in Zusammenhang stehenden Fragen nach hinten hinausgeschoben. „Viele sagen, Demografie sei Sache des Bürgermeisters.“ Dresbach und Bornewasser sehen in der Beschäftigung mit demografischen Fragen einen Standortfaktor. So hatte das auch stets der Ausschussvorsitzende Rolf Schulte (CDU) eingeordnet. „Demografie betrifft alle Lebensbereiche. Damit hat sie Auswirkungen auf uns alle“, hatte Schulte betont, als der noch junge Ausschuss seine Arbeit aufgenommen hatte.

Demografische Fragen als Standortfaktor? Dies bestätigte Dr. Reinhold Hikl, der Vorsitzende des Trägervereins „aktiv55plus“. Hikl berichtete über das Projekt „Age-friendly City“ (altersfreundliche Stadt), dem Rade als einzige in Deutschland seit 4. November angehört. „Einige Kommunen aus der Ruhrschiene haben sich vor Jahren an einem Modellprojekt beteiligt, sich dann aber wieder verabschiedet“, sagte Hikl.

Das Projekt bezeichnete er als Möglichkeit, Haltung zu zeigen, Haltung zu einer Stadtgesellschaft, die sich mit den dringenden Fragen der einzelnen Generationen befasst. Er hofft, dass mit dem zukünftigen Projekt „Starke Menschen, starke Quartiere“ dieses Thema für die Wupperorte angestoßen werden kann, vielleicht durch eine Bürgerbefragung. Hikl warb für eine Beschäftigung mit dem 82 Fragen starken Katalog zum WHO-Projekt.

Erst im Oktober hatte der Demografieausschuss nach einer Pause seine Arbeit wiederaufgenommen. Ein umfangreicher Workshop hatte den Politikern das notwendige Rüstzeug vermittelt und ihnen Anregung und Anschub mit auf den Weg gegeben.