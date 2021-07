Stadt sieht Verein in der Pflicht

BMX-Strecke

Fahrer wollen 2019 nach der Sperrung wieder durchstarten. Stadt erwartet Konzept.

Von Nadja Lehmann

Die Geschichte der BMX-Strecke ist so bewegt wie die Hügel, auf der sich die BMX-Fahrer austoben. Austobten, muss man korrekterweise sagen, denn seit Spätsommer ist die Strecke gesperrt, das Gelände abgezäunt. Der dafür zuständige Verein hatte das Handtuch geworfen und die Strecke quasi auf Wiedervorlage in die Hände der Stadt gegeben, mit der Bitte, sie vorerst zu sperren.

Jürgen Funke, Leiter des Amtes für Schule, Kultur und Sport, zeigt sich indes optimistisch, dass es 2019 weitergeht. Allerdings mit klaren Regeln. „Der Verein ist am Zug und muss liefern“, macht Funke unmissverständlich klar. Er rechne damit, dass der Verein rund um den Vorsitzenden Manuel Michaelis über den Winter ein Konzept erarbeite und dies bis zum Frühjahr vorlege.

„Wir überlegen noch, ob wir den Stadtsportverband einbeziehen“, sagt Jürgen Funke. „Wo wir können, helfen wir dem Verein gerne. Aber er muss in Vorleistung treten.“ Er gehe davon aus, dass der Verein die Strecke im Sommer gern wieder nutzen möchte: „Im Winter haben sie ihr Quartier ja in der Halle Blumenstraße.“ Und auch die Stadt sei überaus interessiert daran, die Strecke wieder an den Start zu bringen: „Das ist ein tolles Angebot, das wir da machen können.“ Man werde im Frühjahr beim Verein deshalb auch nachhaken. „Wir stehen in Kontakt.“

Zur Zeit liegt es allerdings brach. Nicht nur, weil der Verein sich gerade außerstande sieht, sich zu kümmern. Sondern auch, weil die Hügel ramponiert sind. „Sie sind derzeit nicht befahrbar“, bestätigt Jürgen Funke. Dort müsste ebenso Abhilfe geschaffen wie auf dem Gelände Gras geschnitten werden. „Wir schauen gegebenenfalls auch zu anderen Kommunen hinüber, die ebenfalls eine BMX-Strecke haben, wie die damit umgehen“, sagt Funke.

„Wir wollen im nächsten Jahr wieder anfangen“, bestätigt Manuel Michaelis vom BMX-Verein. „Dafür brauchen wir Leute.“ Zwar sei der Verein mit rund 13 Personen besetzt, aber nicht alle seien stets präsent: „Ich war wegen meiner Ausbildung fast das komplette Jahr weg“, sagt der 22-Jährige.

Auch er kennt den lädierten Zustand der Rampen und Hügel. „Sie sind ausgewaschen, die Steine schauen dadurch hervor“, beschreibt er. Wichtig sei es also, Lehm aufzutun, mit dem man die Hügel ausspachteln könne.

Weil es wegen der Schäden derzeit zu gefährlich wäre, auf der Strecke unterwegs zu sein, ist sie gesperrt. „Wir haben dort knapp zwei Meter große Bauzäune aufgestellt“, sagt Jürgen Funke. Damit hat die Stadt gleich noch ein weiteres Problem gelöst – nämlich Zerstörungen durch Unbekannte und die Partys, über die sich Anrainer beschwert hatten.

„Wir hatten die Strecke über den Sommer retten wollen und deshalb zugewartet“, erzählt Funke. Doch dann sei das eindeutige Signal des Vereins gekommen, dass er die Anlage nicht mehr pflegen und die Sprünge und Fahrwege nicht in gutem Zustand halten könne: „Die Vereinsmitglieder mussten aus verschiedenen Gründen kürzer treten“, blickt Funke zurück.

SPORT HINTERGRUND BMX ist die Abkürzung für Bicycle Motocross, wobei das X für das englische Wort cross (für Kreuz bzw. durchqueren) steht. Es handelt sich dabei um eine Ende der 1960er Jahre in den USA entstandene Sportart, bei der Sportler auf einem speziellen Fahrrad mit 20-Zoll-Laufrädern verschiedene Tricks oder Stunts ausführen. Dafür wurden eigene Räder konzipiert, auch die Rader bauen ihre Fahrzeuge selbst.

Die Stadt hatte die Anlage dem damals im Aufbau befindlichen Verein geöffnet. Bürgermeister Johannes Mans hatte die BMX-Strecke wohlwollend gefördert und sich dort mehrfach mit dem Verein bei Ortsterminen dort getroffen und umgesehen. Auch SPD-Politiker Nils Paas hatte sich eingebracht, nachdem die Strecke durch fehlerhafte Aufschüttungen ins Gerede geraten war, und hatte die Unterstützung durch die Firma Turbomatic vorgeschlagen, die bereits ähnliche Anlagen konzipiert hatte. » Standpunkt