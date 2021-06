Stadt investiert in Sicherheit für Bürger

Feuerwehr

+ © Jürgen Moll Martin Schmidt (53), Hauptbrandmeister und Einheitsführer der Löschgruppe Landwehr, vor dem neuen Feuerwehrwagen. l © Jürgen Moll

Feuerwehr erhält Fahrzeug für 250.000 Euro.

Von Flora Treiber

Das letzte neue Löschfahrzeug bekam die Einheit Landwehr der Freiwilligen Feuerwehr Radevormwald 1993 überreicht. Danach folgte ein gebrauchtes Fahrzeug, das am Samstag offiziell durch ein neues Löschfahrzeug ersetzt wurde. Bürgermeister Johannes Mans überreichte den Schlüssel für das 250 000 Euro teure Fahrzeug an den Einheitsführer Martin Schmidt. „Wir investieren mit diesem Fahrzeug in die Sicherheit unserer Bürger und sorgen dafür, dass die Feuerwehr weiterhin für Sicherheit und schnelle Katastrophenbekämpfung sorgen kann“, sagte Mans.

Das Löschfahrzeug mit der Bezeichnung „LF20KatS“ ist für den Katastrophenschutz ausgestattet, hat 600 Meter Schlauch an Bord sowie eine Tragkraftspritze und einen 1000-Liter-Wassertank. Obwohl die Einheit Landwehr nicht an der Ausstattung des Fahrzeuges mitwirken konnte, ist Wehrführer Wilfried Fischer zufrieden mit der Anschaffung. „Ich wünsche meinen Kollegen viele tolle Übungen mit den neuen Geräten und so wenig Einsätze wie möglich. Das neue Fahrzeug ist auch eine Investition in unsere Motivation“, sagte er.

Dass die Motivation in den vergangenen Monaten gestiegen ist, kann Schmidt bestätigen. In seiner Einheit arbeiten 19 aktive Feuerwehrkräfte mit, die sich seit Mitte Dezember mit den neuen Gerätschaften vertraut gemacht haben. Dass mit dem Fahrzeug 600 Meter von der Wasserquelle bis hin zum Brandort überbrückt werden können, findet er wichtig. „In unserem Einsatzgebiet gibt es keine Hydranten. Wir müssen unser Wasser aus Löschteichen oder Löschwasserbehältern speisen. Deswegen ist die Schlauchlänge wichtig.“