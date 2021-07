Stadt holt 2019 Fachplaner ins Boot

Lindenbaumschule

Die Lindenbaumschule steht am 19. November auf der Schulausschusssitzung auf der Agenda.

Wie geht es mit der Lindenbaumschule weiter? Wann kommt ein Neubau? Die CDU fragte nach.

Von Nadja Lehmann

Die Radevormwalder CDU hatte mehr wissen wollen und zur Sitzung des Schulausschusses am 19. November einen Antrag mit Fragen formuliert. Im Mittelpunkt: die Katholische Grundschule Lindenbaum, ihre Raumnot und die Suche nach Lösungen. Eine Lösung könnte ein Neubau sein, in Kombination mit einem Kindergarten in einem sogenannten Bildungshaus. Der Standort? An der Blumenstraße/Neustraße – dort, wo die einstige Grundschule Blumenstraße verlassen steht und die Stadt ihre Flüchtlinge untergebracht hat. Geschätzte Kosten: 10 bis 12 Millionen Euro. Die CDU fragte nun nach, ob es einen Zeitplan gebe, wann der Neubau fertig werden könnte, ob alles noch etwas schneller ginge.

Die Verwaltung antwortete auch, doch die Antworten fielen knapp aus. Man könne, so heißt es da, keinen konkreten Zeitpunkt benennen, zu welchem eine Fertigstellung eines eventuellen Neubaus möglich sein könne. Das hinge von der weiteren Planung ab. Auch zu einer Optimierung der Planungs- und Bauphase, um eine frühere Fertigstellung erreichen zu können, könne man noch nichts sagen.

„Etwas dünn“, befand zunächst Fraktionschef Dietmar Busch. In ihrer Begründung hatten die Christdemokraten betont, dass aus ihrer Sicht keine Zeit zu verlieren ist. „Die Katholische Grundschule arrangiert sich seit Jahren mit der beengten Raumsituation vor Ort“, heißt es in ihrem Antrag. „Sowohl die zukünftig wieder steigenden Schülerzahlen als auch der größer werdende OGS-Bedarf werden diese Platzprobleme verstärken, weshalb eine alsbaldige Abhilfe erforderlich ist.“

„Es ist nicht so, dass wir nicht antworten wollen, wir können es nicht. Wir können nicht seriös ein Datum nennen“, sagt Schulamtsleiter Jürgen Funke. „Das wäre reine Spekulation, und wir wollen eine seriöse Planung.“ Und auch Dejan Vujinovic, der für die CDU im Schulausschuss sitzt, signalisiert Verständnis. „Ich habe zuerst auch gedacht, dass das an Antwort doch etwas wenig ist“, räumt er ein. „Aber in der Tat ist es für die Verwaltung schwer, verbindlich Zahlen und Termine zu nennen – und darauf später festgenagelt zu werden.“ Er rechne aber damit, dass es live in der Sitzung „verbindlicher“ werde.

Und Pläne schmiedet die Stadt durchaus. „Wir holen 2019 einen Fachplaner ins Boot“, kündigt Funke an. Das Geld sei bereits im Haushalt eingeplant: „Mit diesem Fachplaner werden wir dann entwickeln, welchen Raumbedarf es gibt und wie ein geeignetes Gebäude aussehen müsste.“ Und welches Grundstück dazu passen würde. „Noch haben wir diese Daten aber nicht.“

Es wird Jahre brauchen, sagt der Schulamtsleiter

Und sollte es aufs Grundstück Blumenstraße hinauslaufen, müssten weitere Überlegungen folgen: die Unterbringung der Flüchtlinge an anderer Stelle, der mögliche Abriss der Altgebäude. „Natürlich haben auch wir ein Ziel. Wir wollen eine rasche Lösung.“ Doch Funke macht klar, dass „rasch“ relativ ist: „Es wird Jahre brauchen.“ Der Lindenbaumschule sei dies auch bewusst, sagt Funke. „Notfalls brauchen wir auch lieber etwas länger, legen aber Qualität an den Tag. Es geht um sehr viel.“

CDU-ANTRAG FRAGE Auch nach den Containern, die die Raumnot im Offenen Ganztag lindern sollen, und einer Mietverlängerung hatte die CDU gefragt. Die Planung der Modalitäten für die weiterhin erforderliche Nutzung sei nicht abgeschlossen, antwortete die Stadt. Der Ausschuss tagt am 19. November, 17 Uhr, Mehrzweckraum.

Das stuft Dejan Vujinovic genau so ein. „Wir werden generell darüber nachdenken müssen, in welche Richtung sich die Schullandschaft entwickelt.“ Was den Bau neuer Bildungshäuser angeht, möchte er die ersten Erfahrungen von Grundschule Stadt und Kindergarten Kottenstraße Dependance abwarten, die nun unter einem Dach an der Carl-Diem-Straße arbeiten. Und er denkt auch bereits ans neue Baugebiet Karthausen. „Das kann die Grundschule Bergerhof allein nicht wuppen, schon gar nicht in ihrem jetzigen aktuellen Zustand.“