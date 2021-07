Die Stadt gibt sich ab heute ganz spanisch

Fest

+ © Roland Keusch (Archiv) „Rade karibisch“, das gab es in den vergangenen Jahren. Nun verleiht sich die Stadt für ein paar Tage spanisches Lebensgefühl. © Roland Keusch (Archiv)

Vier Tage wird gefeiert: Heute eröffnet „Viva Radevormwald“. Veranstalter ist die Wirtschaftsförderung.

Von Claudia Radzwill

Statt karibischer erklingen ab heute, 29. Mai, auf dem Marktplatz spanische Klänge. Zu ersten Mal heißt es „Viva Radevormwald“ – und gefeiert wird vier Tage lang. Live-Musik, Bullriding und Flamenco stehen auf dem Programm.

Das Event mit spanischem Ambiente holt einmal mehr die Rader Wirtschaftsförderung (WFG) in die Bergstadt – die dafür die Firma Beach-Projekt aus Dortmund verpflichtete, die in den letzten Jahren bereits karibisches Flair im Herzen der Innenstadt verbreitete.

„Mit im Boot sitzt auch die Raiffeisenbank Radevormwald“, berichtet Klaus Giesen (WFG). Stadt und Beach-Projekt wollten nach den karibischen Nächten jetzt etwas Neues anbieten. „Zusammen mit Heike Ueberall von der Wirtschaftsförderung haben wir uns überlegt, in welche Richtung es gehen könnte –und sind aufs spanische Thema gestoßen“, erzählt Tobias Hölper von der Eventfirma.

Tapas, spanischer Wein, Gebäck – die Feiermeile ist eine Premiere

Eine spanische Feiermeile – das ist jetzt auch für Beach-Projekt eine neue Erfahrung. „Wir feiern damit in Radevormwald Premiere.“ Es wird Tapas geben, spanischen Wein, Cocktails und das spanische Gebäck Churros. Auch einige Stände, die sonst auf dem Feierabendmarkt in Rade stehen, machen mit. „Wir sind kulinarisch breit aufgestellt“, sagt Hölper. Jeden Tag gibt es ein Bühnenprogramm.

Los geht es am heutigen Mittwoch ab 16 Uhr mit Live-Musik und typischen Speisen. Ab 18 Uhr sorgen die „Los Romberos“ für die Sommersounds, die nach Strand und Urlaub schmecken. Das Ambiente stimmt auch, wenn gegen 21.30 Uhr das Areal auf dem Markt mit Fackeln beleuchtet wird. Weiter gehts am morgigen Donnerstag, 30. Mai (am Feiertag Christi Himmelfahrt, an dem auch Vatertag ist).

Eröffnet wird wieder um 16 Uhr. Um 17 Uhr rückt eine Weinprobe in den Fokus. Ab 18 Uhr verwandelt sich der Platz in eine Partyzone: Die Musiker von „Fiesta Latina“ haben viele spanische Stimmungssongs im Repertoire. Ein Flamenco-Tanzpaar kommt auf den Marktplatz und bringt spanisches Rhythmusgefühl und Temperament mit. Die Band „Furumba“ kommt dann am Freitag, 31. Mai, mit spanischen Rhythmen nach Rade. Die vier Vollblutmusiker wollen die Besucher mitreißen und zum Tanzen auffordern – wiederum ab 18 Uhr bis in die späten Abendstunden. Bereits um 17 Uhr sind auf dem Fest die Cheerleader der Xtream Cheer & Gymnastics“ zu Gast. Ab 16 Uhr sind die Stände geöffnet.

Ein Höhepunkt wird am Samstag, 1. Juni, das Bullriding-Turnier sein – das um 13 Uhr alle Besucher, Jung und Alte, einlädt, mitzumachen. „Die Teilnahme ist kostenlos“, berichtet Hölper. Eröffnet wird an diesem Tag bereits um 12 Uhr – da kann der samstägliche Einkaufsbummel schon mit einem Besuch verbunden werden.

Auf dem Marktplatz wird Flamenco getanzt – olé!

Zu Spanien gehört natürlich der Flamenco. Den gibt es am Samstag um 17 Uhr. Pepi Alvarez und Tanzpartner laden zu einer Flamenco-Show ein und sie hoffen auf ein großes Publikum. Später werden nochmals die „Los Romberos“ für Stimmung auf dem Markt sorgen.

HINTERGRUND TREFF „Viva Radevormwald“ findet auf dem Radevormwalder Marktplatz statt. GEÖFFNET Gefeiert wird am ab Mittwoch, 29. Mai, bis Samstag, 1. Juni. Mittwoch bis Freitag beginnt das Fest ab 16 Uhr. Am Samstag ist bereits ab 12 Uhr geöffnet. EINTRITT Der Eintritt auf das Festgelände ist an allen Tagen frei.

Jetzt hoffen Tobias Hölper und seine Mitstreiter nur noch auf gutes Wetter. „Im letzten Jahr beim karibischen Fest hatten wir am Eröffnungstag richtig hohe Temperaturen, und es wurde richtig gefeiert. Freitag und Samstag gingen die Temperaturen dann leider runter. Der Marktplatz war noch gut besucht, aber bei den richtigen Graden lässt sich einfach besser feiern.“