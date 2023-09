Stadt erwartet 137 Flüchtlinge

In der Ratssitzung gab Sozialamtsleiter Volker Grossmann Auskunft über den Asylsachstand.

Radevormwald. Demnach wurden seit der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause 15 neue Ukrainer aufgenommen, nun leben 256 aus der Ukraine geflohene Menschen in Rade. Von ihnen werden 14 vom Sozialamt betreut. Zusätzlich wurden 17 neue Asylsuchende aufgenommen, so dass 154 geflüchtete Menschen aus anderen Ländern in Rade leben.

82 werden vom Sozialamt betreut. 14 wechselten zum Jobcenter. 60 besäßen einen Aufenthaltstitel, wodurch sie in der Lage seien, sich eine Wohnung zu suchen, erklärte Grossmann. Das würde in den Unterkünften neue Kapazitäten schaffen. Wie Grossmann berichtete, rechnet die Stadt aktuell mit einer weiteren Zuweisung von 137 Flüchtlingen. Der Platz in den Unterkünften ist begrenzt, der Wohnungsmarkt angespannt. -sebu-