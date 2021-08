Die Stadt befragt die Wupperaner

EU-Projekt

+ © Roland Keusch Blick von oben: Zu den Wupperorten sollen sich nun ihre Bewohner äußern. Verwaltung ist gespannt auf die Resonanz. © Roland Keusch

Bürgerbefragung ist Bestandteil des EU-Projekts „Starke Quartiere, starke Menschen“. Im Fokus: die Wupperorte.

Von Nadja Lehmann

Der Kopierer rattert bereits und vervielfältigt die Fragebögen; die brandneue Homepage ist bereits scharf geschaltet. Was finden die Wupperaner gut und gelungen in Dahlhausen, Dahlerau, Vogelsmühle, Grunewald und Co.? Wie steht es um die medizinische Versorgung, wie um Spielplätze, Sportstätten, Schulen und Freizeitangebote? Gibt es Einkaufsmöglichkeiten, ist das Internet schnell und die Straßen in Ordnung? Die Stadt will ab sofort jede Menge wissen und startet eine Bürgerbefragung, die sich rund um die Wupperorte dreht. Deren Bewohner können ihr Umfeld damit bewerten und einordnen. „Die Beteiligung ist freiwillig und kann anonym erfolgen“, sagt Burkhard Klein, Leiter des Bauverwaltungsamts.

+ Stadtpunkt von Nadja Lehmann © RGA

Hintergrund ist das Projekt „Starke Quartiere, starke Menschen“. Das EU-Förderprojekt soll die Wupperorte stärken. Denn diese tun sich bekanntlich schwer, den Wandel vom einstigen Wirtschaftsmotor zum abgeschiedene Ortsteil zu verkraften. Helfen bei diesem Kraftakt sollen die Bewohner, die bereits zu ersten Bürgerversammlungen geladen waren. Denn sie sind gewissermaßen als Experten gefragt.

Eine Homepage wurde eigens eingerichtet

Bürgerbeteiligung ist nämlich wesentlicher Bestandteil des auf Jahre angelegten Projektes, das mit dem „Integrierten Handlungskonzept Wupper“ Basis und Fundament bekommen soll. „Es ist die Grundlage dafür, überhaupt Fördermittel zu bekommen“, sagt Klein. Dazu wird nun ein Ist-Zustand ermittelt: durch die Fragebögen. „Wir wollen wissen, was dem Bürger wichtig ist“, sagt Klein. Vielleicht seien dies ganz andere Dinge als die Verwaltung glaube. „Wir sind gespannt, was kommt.“

Ab sofort stehen die Fragebögen auf der eigens eingerichteten Homepage www.inhk-wupperorte.de sowie unter der Homepage der Stadt www.radevormwald.de zur Verfügung. Wer lieber analog unterwegs ist, kann sich in der Dahlerauer Filiale der Sparkasse, der Grundschule Wupper, im Kindergarten Wupper (beide Auf der Brede), in der Wupper-Apotheke, im Friseursalon Hückesfeld (beide Keilbecker Straße), und in Tommys Postladen im Wuppermarkt seine Fragebögen auch abholen. An den genannten Adressen können sie bis zum 22. Juni auch wieder abgegeben werden. Wer mag, kann sie auch als Brief ans Rathaus retour schicken: Hohenfuhrstraße 13, 42477 Radevormwald.

STADTENTWICKLUNG FÖRDERUNG Es ist eine große Chance: Die Wupperorte könnten damit die Initiative ergreifen und Anschluss finden. Projekte wie Regionale, Leader und „Starke Quartiere“ sind dabei die Türöffner. Mit „Starke Quartiere, starke Menschen“ werden die Wupperorte nun eher als städtischer Raum gedeutet. Quartiere sollen unter sozialen und städtebaulichen Aspekten entwickelt werden. Damit zeichnet sich ein langfristiger und viele Jahre andauernder Prozess ab.

Mit im Boot ist auch der Oberbergische Kreis. Gemeinsam mit der Stadt sammelt der Kreis die Daten, um daraus den Ist-Zustand herauszuschälen und einen Überblick über die Wupperorte zu gewinnen. Der Kreis gab dafür sogar eine halbe Stelle dazu, dieser Mitarbeiter bildet die Schnittstelle zu Bezirksregierung und Ministerien. Im Rader Rathaus vertraut man ganz der eigenen Crew. Kein Büro soll die Aufgabe übernehmen. „Wir gehen selbst in Vorleistung und entwickeln den Leitfaden“, hatte Bürgermeister Johannes Mans gleich zu Beginn angekündigt. Seitdem hält Burkhard Klein an der Hohenfuhrstraße die Fäden zusammen. „Wichtig ist, was die Bürger wollen“, sagt er. Die Stärkung der Wupperorte ist auf ihr Engagement und ihre Begeisterung angewiesen.