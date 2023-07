Stadt appelliert, den Wald zu meiden

Wegen des stürmischen Wetters.

Radevormwald. Die Stadtverwaltung in Radevormwald hat wegen der stürmischen Witterung die Bürger aufgefordert, sich beim Aufenthalt im Freien vor losen Ästen oder umstürzenden Bäumen zu hüten.

„Heute soll ein Unwetter auf Nordrhein-Westfalen treffen, von dem auch Radevormwald betroffen sein könnte und damit auch der vorgeschädigte Wald“, teilte die Stadt am Mittwochvormittag auf ihrer Facebook-Präsenz mit. „Deshalb warnt die Verwaltung davor, die Wälder in den nächsten Tagen zu betreten. Nach einem Sturm können lose Äste aus den Kronen fallen oder Bäume umstürzen, die in Schieflage geraten sind.“

Die Meteorologen hatten für den Mittwoch angekündigt, dass ein Sturmtief über NRW ziehen werde. Dabei seien im Bergland sogar in manchen Regionen orkanartige Böen möglich, mit Windgeschwindigkeiten bis zu 110 Stundenkilometern.

Bereits am 22. Juni hatte die Stadtverwaltung die Bürger aufgefordert, wegen des Wetters vorsichtig bei Spaziergängen im Wald zu sein. -s-g-