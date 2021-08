Stabwechsel beim Ökumenischen Hospiz

Beistand

+ © Claudia Radzwill Marina Weidner (l.) und Eva Döllinger (r.) verabschieden heute Koordinatorin Tatjana Brüser-Pieper. © Claudia Radzwill

Nach zehn Jahren zieht sich Koordinatorin Tatjana Brüser-Pieper aus Zeitgründen zurück. Ihre Nachfolgerin ist bereits gefunden.

Von Claudia Radzwill

Seit zehn Jahren ist der Name Tatjana Brüser-Pieper mit dem Radevormwalder Ambulanten Ökumenischen Hospiz verbunden. Jetzt nimmt die Raderin von ihrem Amt als Koordinatorin Abschied. „Ich habe eine 10-Stunden-Stelle. Aber das reicht nicht aus, um allen Aufgaben gerecht zu werden“, sagt sie. „Ich steckte in einer Zwickmühle. Aufstocken kann ich die Stunden leider nicht.“

Denn zu Hause in der 3. Uelfe wartet die Landwirtschaft, die sie zusammen mit Ehemann Georg führt. Und der Direktvertrieb über das Milchhäuschen, der in den vergangenen Jahren immer mehr und mehr boomt – und zeitaufwendiger wurde.

Es schwingt Wehmut mit, wenn Tatjana Brüser-Pieper von ihrem Abschied aus dem Hospizdienst spricht. Denn hier war sie gerne tätig. „Durch eine prägende Erfahrung im persönlichen Bereich habe ich mich damals dazu entschlossen, mitzumachen – und ich stehe noch heute dahinter.“

Sie erlebte als Begleitung mit, wie in Krankenhäusern Schwerkranke, meist ältere Menschen, allein auf Behandlungen warteten, überfordert waren, niemanden zum Sprechen hatten. „Ich habe die Not gesehen. Das hat mich betroffen gemacht.“ Damals las in der Zeitung vom Angebot des Rader Ökumenischen Hospiz’, einen Befähigungskurs zu machen – und als Ehrenamtler mitzuarbeiten. Seither begleitete sie Menschen und deren Angehörige auf dem letzten Stück des Lebensweges.

Vor fünf Jahren wurde sie dann neben Marina Weidner zweite Koordinatorin beim Ambulanten Hospiz. „Die Aufgaben wurden immer mehr. Ich brauchte Verstärkung, sprach mit dem Vorstand und schlug Tatjana vor“, erzählt Marina Weidner rückblickend. Eva Döllinger, 2. Vorsitzende, erinnert sich: „Das haben wir sofort unterstützt. Und Tatjana brachte ideale Voraussetzungen mit.“

Auch Nachfolgerin Andrea Fürst kommt aus Radevormwald

Auf ihre Basisqualifikation sattelte Tatjana Brüser-Pieper eine intensive Fortbildung. Was eigentlich die Aufgaben der Koordinatoren sind? „Wir sind Begleiter der ehrenamtlichen Begleiter, wir bearbeiten die Anfragen, machen Erstbesuche, leisten Vernetzungsarbeit, organisieren die Supervisionen der Ehrenamtler und organisieren Gruppenabende.“ Außerdem kümmern sie sich um die palliative Beratung für Angehörige, bieten das Trauercafé und die Trauerabende an. Und: „Wir sind auch bei der aktiven Trauerbegleitung dabei.“

Dass machen nicht alle Koordinatoren in den Hospizdiensten. „Für uns aber gehört es dazu. Es ist das Herzstück unser Arbeit“, sagen Marina Weidner und Tatjana Brüser-Pieper. 30 Ehrenamtler zählt das Rader Ökumenische Hospiz derzeit. Die Ehrenamtler haben den Schwerpunkt auf der Sterbebegleitung, geben Informationen zur Patientenverfügung, sind aber auch in der EDV eingebunden. „Die Aufgaben sind vielfältig. Jeder kann sich nach einen Hospizbefähigungskurs einbringen“, sagt Marina Weidner. Zum nächsten Kurs im Mai 2020 kann man sich jetzt beretis melden.

Sie, die Ehrenamtler und der Vorstand, werden Tatjana Brüser-Pieper vermissen. „Sie hat ein Händchen für Menschen, kommt schnell mit Menschen in Kontakt und ist kreativ. Wir waren ein eingespieltes Team“, sagt Marina Weidner. „Aber wir haben Verständnis für ihre Entscheidung“, betont Eva Döllinger.

Ein Abschied ist aber auch ein Neubeginn. Das Hospizteam und der Vorstand freuen sich jetzt auf Andrea Fürst, die am 1. Oktober als Koordinatorin in den Hospizräumen in der Kaiserstraße begrüßt wird. Sie arbeitet fortan mit 20 Stunden. „Auch sie ist Raderin“, berichtet Marina Weidner – für die es wichtig ist, wieder eine Ansprechpartnerin zu haben, die sich vor Ort auskennt.

AMBULANTES ÖKUMENISCHES HOSPIZ RADEVORMWALD

ÖFFNUNGSZEITEN Die Räume des Ökumenischen Hospizes in der Kaiserstraße sind dienstags von 9 bis 11 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Termine können unter Tel. (0 21 95) 68 49 36 vereinbart werden.

GRÜNDUNG Gegründet hat das Radevormwalder Ambulante Ökumenische Hospiz vor 20 Jahren Manfred Kümpel.

ABSCHIEDSFEIER Heute Nachmittag wird Tatjana Brüser-Pieper mit in einer kleinen Feier in den Hospizräumen von den Ehrenamtlern und dem Vorstand verabschiedet.