Sperrungen wegen Glasfaserausbau

Radevormwald. Die Telekom führt ab Mittwoch, 15. Februar, bis voraussichtlich 15. März Baumaßnahmen für den Glasfaserausbau in der Innenstadt durch. Daher kommt es in diesem Zeitraum zu Änderungen in der Verkehrsführung im Bereich der Hohenfuhrstraße zwischen der Kottenstraße und der Oststraße. Dabei wird ein Fahrstreifen gesperrt und eine Baustellenampel eingerichtet.