Sperrmüll sorgt für Verärgerung

Sauerei

+ © Wolfgang Scholl Wird nicht abgeholt: In der Nordstadt ärgern sich die Anwohner über Sperrgut, das liegenbleibt. © Wolfgang Scholl

In der Nordstadt liegt seit längerer Zeit Müll an der Straße.

Nicht abgeholter Sperrmüll sorgt derzeit für Aufregung und Ärger. In der Nordstadt II ist am Straßenrand liegender Müll längere Zeit nicht abgeholt worden, an anderer Stelle ist er zwar weg, aber er sorgte vorher für Ärger, weil Kinder Teile ins Biotop geschleppt haben. Zudem ist an anderer Stelle nur ein Teil des an der Straße liegenden Sperrmülls mitgenommen worden. Dazu sagt Christoph Rösgen, Leiter Abfallwirtschaft beim Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV), dass der Entsorger Lobbe immer nur den Sperrmüll mitnehmen könne, der ihm angezeigt wird. Es komme immer wieder vor, dass Sperrmüll an die Straße gestellt werde, ohne vorher einen Termin für die Abfuhr erfragt zu haben.

Nach den Regeln des BAV, dem die Stadt die Organisation der Abfuhr vor einiger Zeit übertragen hat, muss ein Abfuhrtermin per Karte oder E-Mail vorher angefordert werden. Der genaue Termin wird dann mitgeteilt. Christoph Rösgen ist nicht bekannt, dass die Sperrgutabfuhr bei einem zugesagten Termin unterblieben ist. „Da hat es bisher meines Wissens nach keine Probleme gegeben“, sagt er.

Das Sperrgut muss am Abend vor dem mitgeteilten Termin rausgestellt werden. „Wenn das erst zu diesem Zeitpunkt geschieht, ist die Gefahr nicht so groß, dass sich Nachbarn diesem Termin anschließen und ihre Sachen ebenfalls dort entsorgen“, sagt Rösgen. Für die Entsorgung trägt der jeweilige Eigentümer der Gegenstände oder des Hauses die Verantwortung.

Mitgenommen wird Sperrgut bis drei Kubikmeter

Mitgenommen wird Sperrgut in „haushaltsüblicher Menge“. Das sind drei Kubikmeter. „Die Disponenten stellen die Strecke zusammen und schätzen ab, was auf ein Fahrzeug passt. Bei Übermengen passt die Tour nicht mehr“, sagt Rösgen. Bei Haushaltsauflösungen kann die Menge schnell überschritten sein.

Informationen gibt es bei Lobbe kostenfrei unter P 0800 3354533 und beim BAV (ebenfalls kostenfrei) unter 0800 8058010, Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr. wos