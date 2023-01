Spende über 1000 Euro fürs Internet am Pastoratshof

Feuerwehreinheit Önkfeld hat das Geld im vergangenen Jahr gesammelt.

Was für ein schönes Zeichen der Verbundenheit und Unterstützung: In einem feierlichen Rahmen hat die Feuerwehreinheit Önkfeld jetzt eine Spende in Höhe von 1000 Euro an die evangelische Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau für ukrainische Flüchtlinge am Pastoratshof übergeben.

„Wir haben im vergangenen Jahr Spenden gesammelt. Ein Großteil ist bei unserem Familientag am 1. Mai zusammengekommen. Gemeinsam mit den Kameraden haben wir diesen Betrag aufgerundet und freuen uns nun, mit dieser Summe Unterstützung zu leisten“, berichtet Felix Buscher, Einheitsführer der Löschgruppe Önkfeld.

Bislang musste das Internet mit eigenen Mitteln bezahlt werden

Und einen Verwendungszweck für die Spende sei auch bereits gefunden: Mit diesem Geld soll nämlich die Internetverbindung am Pastoratshof finanziert werden, was bis dato immer nur aus eigenen Mitteln bezahlt wurde.

„Wir freuen uns riesig, vor Ort mit unserem Löschzug die Familien unterstützen zu können“, schreibt Buscher in seinem Bericht von der Spendenübergabe, an der Vertreter der Feuerwehr Önkfeld, der Kirchengemeinde Remlingrade Dahlerau sowie auch einige Flüchtlinge, die derzeit am Pastoratshof leben, teilnahmen. -rue-