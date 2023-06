Platz wird knapp: SPD will Auskunft zu Wohnproblemen

Im Ausschuss am Dienstag möchte die SPD Antworten zum sozialen Wohnungsbau in Rade haben. Der Wohnraum für Menschen mit kleinem Geldbeutel wird immer knapper.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Die SPD-Fraktion im Radevormwalder Rat will in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie erneut das Thema des sozialen Wohnungsbaus und der Wohnhilfen ansprechen.

Die Sozialdemokraten hatten in den vergangenen Jahren wiederholt auf den Verlust der Sozialbindung zahlreicher Wohnung in Radevormwald und auf die Folgen für Menschen mit schmalem Budget hingewiesen. Die SPD beantragt nun, dass für die Sitzung des Ausschusses am 13. Juni der Leiter der Fachberatungsstelle der „Wohnhilfen Oberberg“ eingeladen werden soll.

Familien könnten in eine große Notlage geraten

„Er sollte den Ausschuss über die aktuelle Situation zur Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Radevormwald informieren und Auskunft darüber geben, wie viele Wohnungssuchende bei den Wohnhilfen Oberberg zur Zeit bekannt sind“, erläutert Hans Golombek, der Sprecher der SPD-Fraktion. Bereits im März 2022 habe die Verwaltung eingeräumt, dass von den 846 Wohnungen in Radevormwald, die bis 31. Dezember 2021 noch in der Sozialbindung waren, die meisten diesen Status verloren hätten, begründet die SPD ihren Antrag.

„Es muss befürchtet werden, dass Familien, aber auch Einzelpersonen in eine große Notlage geraten, weil sie ihre Wohnung verlieren oder eine erhöhte Miete auf Dauer nicht bezahlen können.“ Von dem Leiter der Wohnhilfen erwarte man sich Informationen darüber, mit welchen Hilfen die Betroffenen rechnen können, ob das Leistungsangebot bekannt ist und angenommen wird und wie die Lage in der Bergstadt sich darstellte.

Die Sitzung des Ausschusses ist am Dienstag, 13. Juni, um 17 Uhr im Mehrzweckraum des Bürgerhauses, Schlossmacherstraße 4-5.