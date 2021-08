Landtagsabgeordneter

+ © Roland Keusch Sven Wolf ist am Samstag im SPD-Büro. © Roland Keusch

Eine gute Gelegenheit, Sven Wolf kennenzulernen. Der SPD-Landtagsabgeordnete kandidiert im gemeinsamen Wahlbezirk Remscheid und Radevormwald und will erneut in den Düsseldorfer Landtag einziehen. Er lädt für Samstag, 10 bis 13 Uhr, zur offenen Bürgersprechstunde ins SPD-Büro am Markt ein. nal/wos