Sparkassen-Fusion verläuft reibungslos

Zur Feier gab’s für Kunden in Radevormwald und Hückeswagen am Montag Rosen und Kölsch.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald/Hückeswagen. Neugierig treten am Montagmorgen die ersten Sparkassen-Kunden in Hückeswagen an den Geldautomaten der Filiale an der Peterstraße in Hückeswagen und schieben erwartungsvoll ihre neue Karte in den Schlitz hinein. Erleichterung zeichnet sich Sekunden später in ihren Gesichtern ab.

Alles noch da. Alles funktioniert. Beim Hinausgehen noch ein Teilchen und ein Prosecco auf die Hand. Dafür belohnen die zufriedenen Kunden den ersten Bankbesuch nach der geglückten Fusion mit einem Daumen nach oben. Ein älteres Ehepaar kontrolliert ihren ersten Kontoauszug lieber etwas genauer und gleicht die Nummern auf ihrer neuen Bankkarte mit denen auf dem Auszug ab. „Scheint in Ordnung zu sein“, äußert die Seniorin erleichtert.

Michael Otto, neuer Leiter der Regionalfilialen Radevormwald und Hückeswagen, kann zu diesem Zeitpunkt entspannt schmunzeln. „Die Umstellung hat reibungslos geklappt. Wir haben hier am Sonntag um 9 Uhr mit ein paar Kollegen alles probiert und es funktioniert alles einwandfrei“, sagt er am Montagmorgen in Hückeswagen.

Am Samstagabend waren sowohl die Systeme der Sparkassen Radevormwald-Hückeswagen als auch die Systeme der Kreissparkasse Köln heruntergefahren worden, um die Daten der eingegliederten Filialen auf das neue System zu übertragen. Die technische Fusion wurde bewusst außerhalb der Hauptgeschäftszeiten auf ein Wochenende gelegt, um etwaige Auswirkungen für die Kundschaft so gering wie möglich zu halten, wird Andree Henkel zitiert, der im Vorstand der Kreissparkasse Köln das Umsetzungsprojekt für die Fusion verantwortet: „Die Verschmelzung zweier Sparkassensysteme geschieht nicht eben auf Knopfdruck, sondern ist angesichts der umfangreichen Datenhaushalte immer ein komplexer Prozess. Ein solches Vorhaben ist auch deshalb eine große Herausforderung, weil unsere Kundinnen und Kunden auch an Wochenenden einen funktionierenden Zahlungsverkehr erwarten.“ Dank intensiver Vorbereitungen in den vergangenen Monaten sei das gelungen.

Befürchtet wurde, dass Sparkassen-Kunden während der Umstellung am Wochenende nun überhaupt nicht mehr mit Karte zahlen oder gar kein Bargeld mehr abheben könnten. Doch das, bestätigt Manuel Peters, Leiter der Regionaldirektion Wipperfürth, zu der nun auch Radevormwald und Hückeswagen gehören, sei nicht der Fall gewesen. „Ich habe auch noch am Samstag ganz normal mit Karte zahlen können.“

Horst und Ernie Huckenbeck, seit mittlerweile gut 70 Jahren Sparkassen-Kunden in Radevormwald und ehemalige Mitarbeiter, hatten vor der Umstellung dennoch vorgesorgt und Tage vorher sicherheitshalber etwas Geld abgehoben. „Gebraucht habe ich das Bargeld am Wochenende nicht. Ich konnte die ganze Zeit ganz normal mit meiner Karte bezahlen“, stellt Huckenbeck fest. Das Ehepaar gehört zu jenem Teil der Bevölkerung, der fast ausschließlich noch mit Karte zahlt. Ihre Bankgeschäfte erledigen sie vorzugsweise übers Online-Banking.

Der Berater vor Ort ist ihnen aber dennoch wichtig. „Wir sind sehr froh darüber, dass die uns bekannten Mitarbeiter hier in Rade bleiben und dass sogar einige alte wieder zurückkommen“, verrät Horst Huckenbeck. „Immer wieder einem neuen Berater seine Lebensgeschichte zu erzählen, macht ja auch keinen Spaß.“ Zuletzt hatte er beim Versuch, seinen Kundenberater ans Telefon zu bekommen, immer wieder Schwierigkeiten gehabt und sei nach Leipzig weitergeleitet worden. „Das war eine komplette Katastrophe.“

Das wird ihm als Kunde der Kreissparkasse Köln jetzt aber nicht mehr passieren, versichern Otto und Peters. In den kommenden Monaten werden zum bestehenden Personal, weitere Kollegen dazustoßen. Denn durch die Fusion werde künftig auch das Beratungsangebot erweitert: Private-Banking-Beratung einschließlich der Vermögensverwaltung sind nun auch vor Ort möglich. Außerdem stehen den Kunden Versicherungsexperten sowie das Angebot der hauseigenen Immobilienmakler zur Verfügung. „Unseren Kunden stehen nicht nur telefonisch 150 kompetente Berater in Köln zur Seite. Wir werden auch vor Ort weitere Experten dazu holen“, erklärt Otto. Seit 25 Jahren ist er schon in der Kreissparkasse tätig, zuletzt als Filialleiter in Wipperfürth. Er wird sich nun darum kümmern, die Vertriebsstrukturen der KSK Köln in Radevormwald und Hückeswagen zu etablieren.

Zur Feier des Tages verteilten die Kreissparkassen-Mitarbeiter in Rade rote und weiße Rosen, luden die Kunden zu einem kleinen Umtrunk ein. In Hückeswagen gab es Kölsch vom Fass. Doch das allein sei nicht der Grund für die große Kundenresonanz am Vormittag gewesen, betonte Sparkassen-Mitarbeiter Michael Kronner: „Das ist eigentlich ein ganz normaler Montag.“

Hintergrund

Stadtoberhäupter: Auch Rades Bürgermeister Johannes Mans und Amtskollege Dietmar Persian aus Hückeswagen schauten bei der Eröffnung vorbei und zeigten sich zufrieden mit der gelungenen Fusion.

Belegschaft: Alle Mitarbeiter der beiden Filialen werden weiter unter der Führung der Kreissparkasse Köln beschäftigt. In Hückeswagen sind es derzeit zehn Kollegen, in Radevormwald 25.