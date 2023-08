Sparkassen-Fusion kann zu Ausfällen führen

Die Geschäftsstelle am Kreisel in Radevormwald: Die Filialen sollen nach der Fusion weiter Bestand haben.

Nicht nur Geldabheben ist zwischen dem 18. und 20. August nicht möglich: Diese Einschränkungen drohen.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald/Hückeswagen. In diesen Tagen bekommen Sparkassen-Kunden in der Region Informationen zu der bevorstehenden technischen Fusion der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen und der Kreissparkasse Köln. Der Fusionsvertrag wurde im vergangenen Dezember unterschrieben. Rechtlich wurde am 1. August rückwirkend zum 1. Januar der Zusammenschluss der Sparkasse mit der Kreissparkasse vollzogen.

Nun wird die Fusion real: Am Wochenende des 18. bis 20. August werden Konten, Online-Banking-Zugänge und weitere Systeme umgestellt. „Die beiden Sparkassen haben den Zusammenschluss so vorbereitet, dass sich für die Kundinnen und Kunden möglichst wenig ändert. So bleibt für die meisten Kundinnen und Kunden aus Radevormwald und Hückeswagen die reine Kontonummer gleich“, erklärt Michael Schwarz von der Pressestelle der KSK.

„Die Kontonummer der Kunden bleibt gleich. Alle bekommen aber eine neue IBAN.“

„Es bekommen jedoch alle eine neue IBAN, da diese künftig die Bankleitzahl der Kreissparkasse Köln enthält. Die neue IBAN ist nach der technischen Fusion der beiden Sparkassen, also ab dem 21. August 2023 gültig.“ Eine Ausnahme gelte lediglich für eine kleine Gruppe von Kunden mit Kontonummern, die identisch bereits bei der Kreissparkasse Köln vergeben seien. Dieser Kundenkreis erhält eine neue Kontonummer– und eine neue Sparkassen-Card.

Während des erwähnten Wochenendes müssen die Kunden der Sparkasse allerdings mit Einschränkungen rechnen. Wer an diesen Tagen dringend Bargeld benötigt, könnte feststellen, dass dies nicht geht. Denn wie die Kreissparkasse Köln unter anderem auf Ihrer Webseite mitteilt, sind während der Tage der Umstellung Verfügungen an Geldautomaten zeitweise gar nicht oder nur eingeschränkt möglich, das gilt für alle Banken und Sparkassen in Deutschland oder im Ausland. Wer also auf eine Reise geht und damit rechnet, am Urlaubsort bequem Geld ziehen zu können, muss mit einer Überraschung rechnen.

Auch das Bezahlen mit der Sparkassen-Karte (Debitkarte) beim Einkaufen, in Restaurants oder beim Tanken kann zeitweise problematisch werden. Die SB-Terminals und Kontoauszugsdrucker stehen an dem Umstellungswochenende ebenfalls nicht zur Verfügung.

Auch das Online-Banking wird beeinträchtigt sein

Und schließlich sind am Wochenende vom 18. bis 20. August auch das Online-Banking, Online-Brokerage und die Sparkassen-App nicht nutzbar. Diese Einschränkungen betreffen übrigens nicht nur die Kunden der Radevormwalder und Hückeswagener Sparkasse, sondern alle, die ihr Konto bei der Kreissparkasse Köln haben.

Mit einem Wort: Vor dem dritten Augustwochenende sollten die Kunden der Sparkasse überlegen, ob sie die genannten Dienste benötigen und gegebenenfalls Vorsorge treffen – sonst droht am Geldautomaten Frust und Ärger.

Ansonsten, verspricht die Kreissparkasse, werde die technische Umstellung für die Kunden ohne größeren Aufwand vor sich gehen: „Daueraufträge brauchen nicht geändert werden, diese werden automatisch umgestellt. Lastschriften werden ebenfalls bis auf Weiteres automatisch von der alten auf die neue Kontoverbindung umgeleitet. Gleichwohl empfiehlt es sich, gelegentlich die eigenen Kontodaten bei Zahlungsempfängern wie Versorgern und Kommunikationsanbietern zu aktualisieren.“ Mit Blick auf die beliebte Sparkassen-App heißt es, dass diese von Kundinnen aus Radevormwald und Hückeswagen ab dem 21. August einmalig neu einzurichten sei. Die Unbequemlichkeiten seien vorübergehend, dafür würden die Kunden in Radevormwald und Hückeswagen künftig in den Genuss eines „umfänglichen Leistungsspektrums“ kommen, wirbt das Institut. „Dazu zählen zum Beispiel die Private-Banking-Beratung einschließlich der Vermögensverwaltung, Versicherungsexperten in jeder Regional-Filiale, das Tochterunternehmen KSK-Immobilien als größter Immobilienmakler im Rheinland, eine Existenzgründungsberatung bis hin zu einem Bereich für Internationales Geschäft.“

Was geht es für die Mitarbeiter in Rade und Hückeswagen weiter?

Im Vorfeld der Fusion hatten die beiden Vertragspartner stets betont, dass keine Mitarbeiter betriebsbedingt gekündigt werden und auch die Geschäftsstellen in den beiden Städten nicht zur Diskussion stehen. Daran habe sich auch nichts geändert, bekräftigt Michael Schwarz: „Die Mitarbeitenden der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen werden übernommen, und die Filialen bleiben erhalten.“

Historie

Rückblick: Die Sparkasse Radevormald-Hückeswagen entstand im Jahr 1991 aus den zuvor eigenständigen Sparkassen der beiden Städte.

Fusion: Bestrebungen, eine Fusion mit einer anderen Sparkasse einzugehen, hatte es bereits vor den Verhandlungen mit der Kreissparkasse Köln gegeben. Sondierungen mit der Sparkasse Wermelskirchen blieben jedoch erfolglos.

Kreissparkasse: Die Kreissparkasse Köln ist die zweitgrößte Sparkasse Deutschlands mit fast 120 Filialen und rund 3100 Beschäftigten.