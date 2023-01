Sparkasse bestellt neuen Vorstand

Das teilt Dietmar Busch, Vorsitzender des Verwaltungsrates Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen gestern in einer Pressemitteilung mit. Der Verwaltungsrat habe nun die Besetzung der Vorstandsposition bis zur Fusion mit der Sparkasse Köln vorbereitet. Der Vertrag von Alexander Still war zum 31. Dezember des vergangenen Jahres ausgelaufen. Der Verwaltungsrat habe sich ausdrücklich für die jederzeit angenehme Zusammenarbeit mit Herrn Still bedankt und ihm alles Gute für den weiteren beruflichen Weg gewünscht. -ms-