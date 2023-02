Spannende Aktionstage im Wülfingmuseum

Zum Auftakt gab es eine Führung zu „Energie aus Dampf und Wasser“.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Im Industriedenkmal Wülfingmuseum in Dahlerau geht es wieder los mit Dampfenergie, Papierindustrie und Qualitätssicherung. Während der Pandemie musste das Museum sein Angebot einschränken, auch die Thementage waren betroffen. „Wir hatten im Vorjahr nur ganz wenige Führungen, und wenn, dann nur mit Einzelpersonen oder Familien“, sagt Gerd Neumann aus dem Team der Ehrenamtlichen. Nun sei aber ein idealer Zeitpunkt, um neu durchzustarten. „Wir bieten unsere Aktionstage immer von Februar bis November an, und es gibt vier Ehrenamtler, die die unterschiedlichen Führungen anbieten – drei davon sind übrigens ehemalige Mitarbeiter der Firma Wülfing“, sagt Neumann.

Ein Museumsbesuch lohnesich auch an anderen Tagen

Am vergangenen Sonntag ging es mit dem Aktionstag „Energie aus Dampf und Wasser“ los. Etwa 15 Teilnehmer, darunter auch einige Kinder, hatten sich Peter Dominick angeschlossen, der zunächst ein wenig Theorie über die Wasserkraft vermittelte. Treffpunkt für die Teilnehmer ist im Erdgeschoss. Während es in den oberen Räumen warm ist, kriecht ein Stockwerk tiefer die Kälte über den Steinboden in die Beine der Besucher. Aber bei dem spannenden Thema wird das bald zu Nebensache.

So erfahren die Besucher, dass die Firma Wülfing als erstes Unternehmen im Landkreis Lennep die Kraft des Wassers aus der Wupper zur Erzeugung elektrischen Stroms genutzt habe. Es wird auch fleißig fotografiert – und doch warten die Teilnehmer eigentlich alle nur auf einen besonderen Raum.

So steigt die Spannung, als Peter Dominick sagt: „Dann wollen wir mal gucken, ob die Dampfmaschine noch da ist.“ Anderthalb Etagen höher geht es dazu – in einen großen Raum, der mit seinen holzgetäfelten Wänden ganz anders aussieht als die kahlen Wände im Erdgeschoss mit den Ziegeln und vielen Rohren und Leitungen. Dominiert wird der Raum von einem gut sechs Meter hohen Schwungrad – dem Herzstück der Dampfmaschine.

„Warum brauchte man denn überhaupt eine Dampfmaschine – es gab doch das Wasserrad. Ja, das ist richtig – aber, was machte man denn, wenn im Sommer die Wupper eher wenig Wasser führte?“, fragt Peter Dominick rhetorisch. Schließlich habe der Firmenchef seine Angestellten deswegen nicht nach Hause schicken wollen.

Also sei die Dampfmaschine zum Einsatz gekommen – die größte erhaltene ihrer Art im Bergischen Land. „Wenngleich sie mit ihren 400 PS Leistung bei weitem nicht die größte Dampfmaschine war. So gab es bei Hardt & Pocorny eine mit 1000 PS, in Lennep sogar eine mit 1300 PS – und im Ruhrgebiet waren Dampfmaschinen mit bis zu 4000 PS im Einsatz“, berichtet Dominick.

Dann schiebt er alle Theorie zur Seite, denn vor allem die Kinder möchten die riesige Maschine doch zu gern in Aktion erleben. Doch zunächst tut sich nichts. „Moment, da ist irgendwo eine Sicherheitstür nicht geschlossen“, sagt Peter Dominick schmunzelnd und verlässt kurz den Raum. Wenig später ist er wieder da, drückt ein paar Knöpfe und dreht einen Hebel. Und siehe da, langsam setzen sich die Kolben in Bewegung und bringen das große Rad in Bewegung.

Geräuschlos und doch mit Kraft sorgen sie dafür, dass sich das Rad dreht – und so durch den Dampf Energie erzeugt. Oder erzeugen würde, wenn sie sie noch so installiert wäre. Die riesige Maschine, die aus Augsburg stammt und dort 1891 von der Augsburger Maschinenfabrik erbaut worden ist, zieht alle Blicke an sich.

Auch Karola Johnen, die stellvertretende Vorsitzende des Museumsvereins, freut sich, dass die Aktionstage wieder losgehen. „Wir haben eine Menge Anmeldungen – vor allem für die beiden Nachmittagsführungen. Aber auch die 15 Teilnehmer der ersten Führung sind ordentlich“, sagt sie.

Johnen betont, dass die Menschen das Wülfing-Museum gerne auch unabhängig von den Aktionstagen besuchen könnten. „Wir haben schließlich auch das Museum – und ein Museumscafé, in dem es immer frische Waffeln gibt“, sagt sie schmunzelnd.

Hintergrund

Es gibt drei Themen, die zu den Aktionstagen behandelt werden: „Energie aus Dampf und Wasser“ am 28. Mai, 16. Juli und 12. November; „Vom Papier zur Webkette“ am 16. April, 20. August und 22. Oktober; „Qualität ist der beste Verkäufer“ am 26. März, 18. Juni und 24. September. An den Sonntagen finden die Führungen jeweils um 11.30 Uhr, 13.30 Uhr und 15.30 Uhr statt.

