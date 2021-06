Sonntags ist es auf dem Markt ruhig

Ruhetag

+ © Claudia Radzwill Die Stühle bleiben sonntags oben auf dem Marktplatz leer. Das beliebte „Am Matt“ hat Ruhetag. © Claudia Radzwill

Durstige und hungrige Besucher finden kaum Anlaufstellen. „Matt“ hat Ruhetag.

Von Nadja Lehmann

Es mag Wanderer oder Radfahrer geben, die nach getanem sportlichen Vergnügen der Wunsch nach einem Cappuccino überkommt. Oder nach einem Snack, der wieder frische Kräfte verleiht. In Rade ist das ein

+ Standpunkt von Nadja Lehmann © RGA

Wunsch, der gar nicht so leicht zu erfüllen ist. Besonders nicht an einem Sonntag. Denn da liegt der neu und durchaus attraktiv gestaltete Markt in erhabener Ruhe da. Das beliebte und exponiert gelegene „Am Matt“ hat seinen Ruhetag, seine Stühle nahe dem Fontänenfeld bleiben sonntags leer. Fündig werden kann der müde Wanderer bei Klemens Papadopoulos: „Ich bin der einzige, der auf hat“, sagt er über sein Café Central. Gegen weitere Belebung hätte er nichts, aber: „Das ist nun mal ganz normale freie Marktwirtschaft.“ Für ihn sei der Sonntag „einer der besten Tage.“

+ Mit seinem „Café Central“ ist Klemens Papadopoulos sonntags zur Stelle: „Der beste Tag“, sagt der Wirt. © Nadja Lehmann

Das war im „Matt“ genauso. „Es war sonntags viel los“, erzählt Michael Klacik. Doch das Team stand vor der Entscheidung, seinen Ruhetag entweder sonntags oder mittwochs einzulegen. „Am Mittwoch ist der Wochenmarkt mit viel Publikumsverkehr. Und hätten wir mittwochs geschlossen, hätten wir einem Stammtisch absagen müssen“, sagt Klacik. Ein weiterer, gewichtiger Grund: „Alle Mitarbeiter haben Familie. Der Sonntag ist der Tag, an dem die meisten frei haben und man etwas zusammen unternehmen kann.“ Pläne, daran etwas zu ändern, gebe es nicht: „Wir fahren mit dem Sonntag sehr gut.“ Und es sei ja nicht so, dass das Matt sonntags nie geöffnet habe: „Bei acht bis zehn Sonntagen im Jahr sind wir dabei, beim Stadt- oder beim Weinfest, bei Konfirmationen“, sagt Klacik.

+ Citymanager Dr. Siegbert Panteleit will Rade durch eine langfristige Gesamtperspektive beleben. © Christian Beier

Marcus Strunk, Vorsitzender der Werbegemeinschaft und mit seinem Optikgeschäft ebenfalls Anrainer am Markt, kennt eine neue Alternative: „Mein türkischer Nachbar hat sonntags geöffnet und ist lieb und nett“, sagt er. Natürlich beobachtet auch er die Entwicklung am Markt – wie die geplante Schließung von NKD. „Wir können da wenig tun. Wir sind eine Vertretung der Einzelhändler“, sagt er über die Werbegemeinschaft. Natürlich sei man mit Nachbarn wie „Matt“ oder NKD im Gespräch, aber: „Bei NKD fallen die Entscheidungen überregional. Da endet unser Einfluss und auch unser Ehrenamt.“ Und auch wenn er einen anderen Ruhetag beim Matt schlicht als „genial“ empfinden würde, treffe doch jeder Selbstständige seine Entscheidungen für sich.

Wirtschaftsförderung könne nur werben, sagt der Geschäftsführer

„Wir können nur für Dinge werben“, bekennt auch Frank Nipken von der Wirtschaftsförderung (WFG). Fest steht aber auch für ihn: „Der Marktplatz muss belebt sein.“ Gleichwohl sei es im Einzelhandel überaus schwierig, Kandidaten zu finden und zu begeistern. „Das ist bei den Gewerbeflächen ganz anders.“ Doch er beobachtet, dass die Gastronomie zu einem der großen Trendsetter wird. „Sie wird in den Städten zum Erlebnisraum.“

Deshalb hofft er, dem nahen NKD-Leerstand mit einer gastronomischen Lösung begegnen zu können. „Was wir als WFG machen können: Auswärtige mit Veranstaltungen in die Stadt zu locken und zu zeigen, was Rade bietet“, sagt Nipken. Beim Weinfest hat die WFG bereits die Regie übernommen.

Eine Einschätzung, die Citymanager Dr. Siegbert Panteleit teilt. „Wir müssen eine Gesamtperspektive für den Standort entwickeln, ein Bild vor Augen haben, wie die Stadt aussehen soll. Dafür müssen wir Ziele formulieren“, sagt er.

CITYMANAGEMENT PLATTFORM Mit einem digitalen Stadtportal will Citymanager Dr. Siegbert Panteleit ins Netz. Mit seinem Blog möchte er den Auftritt redaktionell begleiten und für eine Verlinkung zu den jeweiligen Einzelhändlern sorgen. Mit im Boot ist die Wirtschaftsförderung. Vor einem Jahr hatte die CDU-Fraktion einen dem entsprechenden Anstoß gegeben. PLÄNE Für 2018 will Panteleit einen Feierabendmarkt einrichten.

Radevormwald habe große Chancen – durch seine Nähe zu den Ballungsräumen, durch das künftige DOC in Lennep: „Davon profitieren wir. Das müssen wir beispielsweise Gastronomen klarmachen, die bei uns investieren wollen.“ » Standpunkt