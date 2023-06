Handballer zeigen Präsenz mit ihrem Event

Das Sommerspielfest der HSG Radevormwald-Herbeck findet am 20. August statt. Anmeldungen sind noch möglich.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr, gibt es jetzt eine Neuauflage: Die Jugendabteilung der Handballspielgemeinschaft (HSG) Radevormwald-Herbeck richtet das zweite Sommerspielfest in den Sporthallen und auf dem Sportplatz an der Hermannstraße aus.

„Wir wollten nach Corona wieder Präsenz zeigen, und das ist uns im vergangenen Jahr gelungen“, sagt Frank Alsdorf vom Jugendvorstand. Um die 300 Jungen und Mädchen kamen 2022. Alsdorf hofft auch zum Spielfest am Sonntag, 20. August, auf ähnlich große Resonanz. „Das Event findet wieder in Kooperation mit allen Radevormwalder Grundschulen und Kindertagesstätten statt“, erklärt er. Das Angebot richtet sich an Kinder von vier bis zehn Jahren. Die Flyer fürs Sportfest sind bereits in den Einrichtungen und Schulen ausgeteilt worden. Darauf abgedruckt ist ein QR-Code, mit dem sich die Familien anmelden können – anmelden geht aber auch über die Internetseite der HSG.

Das Spielfest soll Kinder zum Bewegen animieren. „Schön wäre es natürlich, wenn wir dadurch auf den Handballsport neugierig machen und einige neue Mitglieder in unseren Mannschaften begrüßen könnten“, sagt Frank Alsdorf. Nach dem letzten Fest gab es immerhin 17 Neuzugänge. Doch der Handballsport stehe nicht im Vordergrund, betont Alsdorf. Wie gehabt, wird es von 10 bis 15 Uhr verschiedene Stationen geben – nach Altersgruppen getrennt. „Die haben nicht unbedingt etwas mit Handball oder dem Ballsport zu tun“, erklärt Frank Alsdorf. Die vier- bis siebenjährigen Kids absolvieren einen Parcours des Kinderbewegungsabzeichens, kurz „Kibaz“, das durch die Sportjugend NRW gefördert wird.

Um die Leistung geht es nicht, vielmehr darum Freude an Bewegung zu schaffen

Für die Altersgruppe sieben bis elf Jahre haben die Organisatoren einen eigenen Sportparcours ausgedacht. Im vergangenen Jahr gab es für die älteren Kids die Aufgaben, die das „Hannibal“-Sportabzeichen des Deutschen Handballbundes vorgibt. „In diesem Jahr wollen wir nun etwas Neues anbieten, damit das Mitmachen attraktiv bleibt“, sagen Frank Alsdorf und Vorstandskollegin Sandy Lohoff. Unter andrem geht es durch eine Geschicklichkeitspassage mit Lichteffekten und akustischen Geräuschen. Die wird auch im regulären Training eingesetzt und wurde von der Sportstiftung der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen finanziert.

Um Leistung geht’s am Bewegungstag nicht, hebt Alsdorf hervor. Wer alle Stationen auf seiner Laufkarte abgehakt hat, für den gibt es eine Urkunde und einen Bon für ein Getränk und einen süßen Snack. „Außerdem gibt es für alle Teilnehmer dieses Mal ein Spielefest-T-Shirt“, erklärt Alsdorf. Daher sei der Anmeldeschluss zur Teilnahme bereits der 26. Juli: „Da die Shirts bepflockt werden und wir wissen müssen, wie viele Shirts in welcher Größe wir bestellen müssen.“

Das Spielefest wird durch die „Bewgungsoffensive 2023“ gefördert

Fürs diesjährige Spielefest bekommt die HSG Radevormwald-Herbeck 4919 Euro aus dem Landes-Förderprogramm „Bewegungsoffensive 2023“. „Viele Formulare mussten ausgefüllt werden, doch der Antrag hat sich gelohnt. Wir haben den Zuschlag bekommen“, freut sich Alsdorf. So können auch die T-Shirts finanziert werden. Über 80 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen der HSG werden am 20. August im Einsatz an der Hermannstraße sein. Trainer, Spieler der höheren Mannschaften, Eltern.

„Wir bei der HSG sind wie eine große Familie. Das Wir-Gefühl steht an oberster Stelle. Da hilft jeder mit“, ist Alsdorf dankbar. Angeboten wird auch ein Rahmenprogramm – mit Tauziehen und Torwand werfen von der Siebenmeter-Linie. Da dürfen Jung und Alt mitmachen. Für einen Imbiss und ein Kuchenbuffet ist gesorgt.

Die Schirmherrschaft hat abermals Bürgermeister Johannes Mans übernommen. Er erklärt: „Wie vor Ort Kindern ein Angebot gemacht wird, sich in alle Sportrichtungen zu entwickeln, das zeigt, welche wichtige Funktion die Vereine für unsere Stadt haben.“

Hintergrund

Verein: Die Handballspielgemeinschaft (HSG) Radevormwald-Herbeck hat 13 Jugendmannschaften. Damit gehört die HSG im bergischen Handballkreis zu den Vereinen mit den stärksten Jugendabteilungen. In der vergangenen Saison kamen drei neu hinzu: die männliche A-Jugend, die weibliche C-Jugend und die männliche D2-Jugend. Gesucht werden noch Spielerinnen der Jahrgänge 2015 und 2016, um eine eigene weibliche F-Mannschaft auf die Beine zu stellen.

Fest: Anmeldungen werden bis Mittwoch, 26. Juli, angenommen, Infos unter: www.rader-handball.de