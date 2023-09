So zieht ein historisches Wohnhaus um

Der Rohbau des ehemaligen Wohnhauses in Heide steht nun auf dem Gelände des LVR-Freilichtmuseums in Lindlar. Die Fertigstellung des Neu-Aufbaus ist für 2024 geplant.

Gebäude wurde abgebrochen und ins LVR-Freilichtmuseum Lindlar gebracht – Fertigstellung ist für 2024 geplant.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Lindlar. Hannes Wader hat einst gesungen: „Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort.“ Nicht ganz so flott geht es, wenn man ein Haus von einem an den anderen Ort bringen will. Die lockere Luftigkeit der Waderschen Textzeilen wird von massiven Holzbalken, Schiefer oder dem Stein-auf-Stein des Maurer-Handwerks auf dem Boden der Tatsachen gehalten. Es geht um ein Haus, das bis zum August des Vorjahres friedlich im Ortsteil Heide stand. Bis nach 200 bis 300 Jahren der Abbruch droht.

Die damalige Besitzerin, die dort nicht mehr gewohnt hat, denn das Haus steht seit 1979 leer, hat sich an das Freilichtmuseum in Lindlar gewandt. „Wir haben uns das Haus angesehen, es quasi auf links gedreht, und dann beschlossen, dass es als ‚Kleine-Leute-Haus‘ eine Art Kaleidoskop der ländlichen Zeitgeschichte darstellt“, sagt Dieter Wenig aus der Abteilung Bauforschung des LVR-Freilichtmuseums und schmunzelt.

Zwei kleine Häuser sind quasi zusammengewachsen

Denn wie sich bei Untersuchungen herausgestellt hat, ist das etwa 70 Quadratmeter große Gebäude über die Jahrzehnte immer wieder an die jeweiligen Bedürfnisse der unterschiedlichen Bewohner angepasst worden. „1828 waren etwa an gleicher Stelle noch zwei sehr kleine Wohnhäuser, die dann aber ‚zusammengewachsen‘ sind. Dieser Vorgang lässt sich am Fachwerk sehr gut ablesen, dort können alleine vier Bauphasen nachgewiesen werden“, sagt Wenig. Am Ende dieser Bauphasen sei dann ein Arbeiterwohnhaus mit Scheunenteil gestanden. „Als Eigentümer und Mieter sind dementsprechend auch Arbeiter, etwa ein Feilenhauer, nachgewiesen“, sagt Wenig.

Solche Translokationen, also der Abbau eines Gebäudes am einen und sein Wiederaufbau an einem anderen, sind nicht „mal eben so“ zu erledigen. Nicht nur müssen Handwerker gefunden und beauftragt werden, die sich mit historischer Bausubstanz auskennen. Sie müssen auch bezahlt werden – selbst wenn das Haus selbst kostenlos abgegeben worden ist. „Es ist eine Maßnahme unseres Fördervereins, der sich mit der Museumsleitung dazu entschlossen hat, das Heider Haus als Treffpunkt für die Fördervereinsmitglieder herzurichten. Die Kosten belaufen sich auf einen mittleren sechsstelligen Betrag“, sagt Wenig. Es solle als „Haus für das Ehrenamt“ eine Anlaufstelle für die Mitglieder des Fördervereins darstellen.

Der Förderverein finanziere „in erheblichem Umfang nicht nur Projekte“, sondern viele Mitglieder seien auch aktiv in der Museumsarbeit involviert. „In der Praxis soll der Scheunenteil als kleiner Versammlungsraum mit Kaffeeküche für etwa 15 Personen hergerichtet werden, die Wohnräume sollen als Ausstellungs- und Archivräume genutzt werden“, sagt Wenig.

Der Abbau des Hauses liegt nun bereits mehr als ein Jahr zurück – das ausführende Unternehmen hat jeden Balken einzeln in der Hand gehabt und markiert. Aktuell ist erst der Rohbau am neuen Standort oberhalb der B 237 auf dem weitläufigen Gelände des Freilichtmuseums aufgebaut. Die Gefache bilden die Wände, derzeit sind sie noch leer. Die Markierungen auf den Balken sind noch zu sehen, genau wie man erkennen kann, dass offensichtlich nicht alle Balken haben gerettet werden können. „Wir wollen den Zustand des Hauses so wiederherstellen, dass wir jenen zu Anfang des 20. Jahrhunderts präsentieren können“, sagt Wenig. Der Plan sieht vor, dass das Haus noch in diesem Jahr „wetterfest“ gemacht werden soll – also die Gefache befüllt und das Dach gedeckt sind.

„Wir möchten gerne im Laufe des kommenden Jahres komplett fertig mit allem sein, so dass das alte neue Haus quasi bezugsfertig ist.“

Dass der Förderverein eine so hohe Summe in die Hand nimmt zeigt, wie wichtig seine Arbeit für das Freilichtmuseum ist und von den Mitgliedern auch bewertet wird. „Das Museum ist vor Corona jedes Jahr von etwa 100.000 Menschen besucht worden, damit die Besucher sich wohlfühlen, sind die Fördervereinsmitglieder unverzichtbar.

Sie bewirten nicht nur die Gäste und pflegen die Gärten, sondern befassen sich auch in einem historischen Arbeitskreis mit der Geschichte unseres Einzugsbereichs“, sagt Museumssprecher Thomas Trappe.

In diesem Zusammenhang sei auch die 2021 veröffentlichte Engagements-Strategie des Landes NRW zu nennen. „Bürgerschaftliches Engagement wirkt vielfältig in unsere Gesellschaft hinein. Es eröffnet einen Zuwachs an Teilhabe, Wirksamkeitserfahrungen und Kompetenzen“, stehe da geschrieben. All das könne durch das „Haus des Ehrenamts“ bestärkt werden, sagt Trappe.

Natürlich gehe der Blick auch in die Zukunft des Freilichtmuseums. „Das Heide-Haus kann Raum für Planung und Umsetzung neuer Projekte sein – neben seiner Funktion als Ort der Anerkennung und Wertschätzung für die geleistete ehrenamtliche Arbeit“, betont Trappe.

Hintergrund

Belege: Im Urkataster von 1828, das im Stadtarchiv in Rade zu finden ist, kann man am ehemaligen Standort in Heide den eingezeichneten Nachweis über das Doppelhaus mit Nummer 38 und 39 finden.

Bewohner: Ein weiteres Dokument aus 1827 verweist auf den Tod eines früheren Eigentümers des Doppelhauses.

Freilichtmuseum: Das Museum in Lindlar bietet den Besuchern das ganze Jahr über Einblicke in Leben, Gesellschaft und Arbeit des 19. Jahrhunderts im Bergischen Land.

Anschrift: LVR-Freilichtmuseum Lindlar, Museumsherberge im Gut Dahl, Lingenbacher Weg 2, 51789 Lindlar