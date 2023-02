So wird die Sparkassen-Fusion umgesetzt

Ab 1. August wird die Fusion mit der Kreissparkasse Köln perfekt.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Die Kunden der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen werden in den kommenden Tagen Post erhalten. „Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“, heißt es in dem Anschreiben. Gemeint ist damit die Fusion der Sparkasse mit der Kreissparkasse Köln. Der Vertrag über den Zusammenschluss war zwar bereits zum Jahreswechsel unterzeichnet worden, doch faktisch wird die Fusion erst zum 1. August umgesetzt.

„Genauer gesagt, am 31. Juli um 24 Uhr“, sagt Christian Leege, der mit Thomas Voss den Vorstand der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen bildet. Bei einem Pressegespräch am Montag erläuterten beide mit Gunter Derksen die Vorbereitung der Fusion in den kommenden Monaten.

Derksen, der jüngst bereits am Neujahrsempfang der CDU im Bürgerhaus teilgenommen hatte, ist Regionalvorstand der Kreissparkasse Köln für die Gebiete Oberberg. In gleicher Funktion ist er auch für den Rheinisch-Bergischen Kreis zuständig. Verwurzelt ist der 46-Jährige allerdings im Oberbergischen, und zwar in Wipperfürth, wo sich auch der Sitz der Direktion Oberberg befindet. „Mit Radevormwald und Hückeswagen sind es dann neun Kommunen in der Region, in denen die Kreissparkasse vertreten ist“, erklärte Derksen, der 1997 seine Ausbildung bei der Kreissparkasse Köln begonnen hatte und später ein Studium zum Diplom-Betriebswirt abschloss. 2015 übernahm er bei der Kreissparkasse Köln die Leitung des Vertriebsmanagements Firmenkunden, 2017 wurde er zunächst Direktor, später Regionalvorstand der Direktion Oberberg der Kreissparkasse.

In dem erwähnten Schreiben wird den Kunden versichert, dass die Fusion „so angenehmen wie möglich“ gestaltet werden soll. Konkret bedeutet dies, dass sich außer der IBAN-Nummer nichts ändern wird, weder bei den gewohnten Bankgeschäften noch beim Online-Banking. Gut- und Lastschriften müssen nicht neu vereinbart werden, die geltenden werden übernommen.

Schließungen von Geschäftsstellen, die mancher Kunde befürchten mag, werde es ebenfalls nicht geben, erklären die drei Sparkassen-Vertreter. „Die Geschäftsstellen in Radevormwald und Hückeswagen sind gesetzt“, versichert Gunter Derksen. Auch sonst stünden die aktuellen Standorte, beispielsweise die Geldautomaten, vorerst nicht zur Debatte.

Leege sieht für die Kunden auch in Radevormwald und Hückeswagen Vorteile durch „die größere Angebotstiefe“. Die Kreissparkasse Köln sei breiter aufgestellt bei Themen wie Private Banking, Vermögensverwaltung, Wertpapiere. Für die Beratung und Begleitung müssten die Kunden allerdings nicht in die Domstadt fahren, all dies könne „zu 95 Prozent“ vor Ort stattfinden.

Und was wird aus den Stiftungen, mit denen die Sparkasse Vereine und andere Institutionen vor Ort gefördert hat? Auch hier sollen die Strukturen bleiben wie sie sind, erklärt Thomas Voss: „Die Bürgerstiftung und die Stiftung für Kultur und Sport werden ihre Arbeit fortsetzen.“ Für die nächste Ausschüttungsrunde lägen bereits 29 Anträge vor.

Gunter Derksen weist darauf hin, dass die Kreissparkasse Köln über insgesamt 16 Stiftungen verfügt, bei denen nach der Fusion nun auch Radevormwalder und Hückeswagener Anträge stellen könnten – beispielsweise eine Hochbegabten-Stiftung, eine Bildungs-Stiftung und eine Kultur- und Umweltstiftung. Schon im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung hatte der Vorstand erklärt, dass kein Mitarbeiter seine Stelle verlieren werde, allerdings könne nicht jeder damit rechnen, auf dem gleichen Posten weiterzuarbeiten wie bisher.

Bei aller Kontinuität – hinter den Kulissen tue sich viel, versichert Christian Leege: „Es finden etwa 70 Fachgespräche statt, um die Fusion vorzubereiten.“ Das Anspruchvollste sei die Umrüstung der Technik. Allerdings hat man in der Domstadt damit bereits reichlich Erfahrung: Mehr als 20 kleinere Kreditinstitute hat die Kreissparkasse Köln bereits integriert.

Mit dem Auslaufen der Selbstständigkeit gehen für die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen turbulente Jahre zu Ende. Begonnen hatte es 2017 mit einem wenig rühmlichen Abgang des damaligen Vorstandes. Im Jahr 2021 hatte es Sondierungsgespräche mit der Sparkasse Wermelskirchen über eine Fusion gegeben, doch ohne Ergebnis. Zu diesem Zeitpunkt war allen Akteuren klar, dass die kleine Sparkasse auf Dauer kaum lebensfähig sein würde. 2022 gab es überraschend noch einen Wechsel an der Spitze, als Vorstandsvorsitzende Dorothea Stabolewski freigestellt wurde. Das Trio Christian Leege, Alexander Still und Thomas Voss leitete ab April 2022 die Geschäfte, die Fusion mit der Kreissparkasse Köln nahm Gestalt an und wurde schließlich im Dezember besiegelt. Still hat nach dem Auslaufen seines Vertrages inzwischen den Vorstand verlassen, Thomas Voss ist als ordentliches Mitglied nachgerückt.

Hintergrund

Die 15 Mitglieder des Zweckverbandes der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen hatten am 19. Dezember 2022 einstimmig für die Fusion mit der Kreissparkasse Köln gestimmt. Am gleichen Tag billigte der Zweckverband der Fusionspartner in Köln den Zusammenschluss. Damit geht eine Geschichte zu Ende, die vor 170 Jahren mit der Gründung der Sparkasse Hückeswagen begonnen hatte. Die Sparkasse Rade ist jünger, sie wurde vor etwa 140 Jahre gegründet. Beide fusionierten 1991.